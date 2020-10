Taylor Swift, Ariana Grande trắng tay tại ‘Billboard Music Award 2020’ vì ‘đụng độ’ Billie Eilish

Đúng 7 giờ sáng 15.10 (theo giờ Việt Nam), giải thưởng âm nhạc Billboard Music Awards năm 2020 đã chính thức được diễn ra tại Dolby Theater ở Los Angeles, Mỹ. Nữ ca sĩ Kelly Clarkson lần thứ ba liên tiếp đảm nhận vai trò là người dẫn chương trình tại sự kiện âm nhạc này. Lễ trao giải năm nay có quy mô khiêm tốn hơn các lần trước do những hạn chế về an toàn sức khỏe trong dịch Covid-19 . Tuy nhiên, các nghệ sĩ đã mang đến những phần trình diễn đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, danh sách thắng giải cũng gây bất ngờ.

Nghệ sĩ đại thắng tại giải Billboard năm nay là rapper Post Malone với tận 9 giải thưởng, trong đó bao gồm cả hạng mục cao nhất là “Nghệ sĩ hàng đầu”. Về phía các nữ nghệ sĩ, Billie English xuất sắc được gọi tên ở 6 hạng mục đề cử. Nữ ca sĩ “đánh bật” các đàn chị tên tuổi như Taylor Swift, Ariana Grande để chiến thắng ở các hạng mục quan trọng như: “Nữ nghệ sĩ hàng đầu”, “Album Billboard 200 hàng đầu”, vượt trội hẳn các đối thủ trong bảng đề cử “Nghệ sĩ mới hàng đầu” và chiến thắng thuyết phục. Sở hữu 6 đề cử trong mùa giải năm nay nhưng Taylor Swift đành ngậm ngùi ra về tay trắng. Ariana Grande cũng chịu chung số phận khi liên tục “đụng độ” Billie Eilish ở những đề cử quan trọng, cô để mất sạch các giải thưởng vào tay đàn em 19 tuổi. Đặc biệt, việc BTS chiến thắng ở hạng mục “Nghệ sĩ mạng xã hội hàng đầu” do người hâm mộ bình chọn đã chứng tỏ đây là nhóm nhạc Kpop nam được yêu thích số một không những ở châu Á mà trên phạm vi toàn thế giới.

Billboard Music Award 2020 không rầm rộ như mọi năm nhưng vẫn được đầu tư các tiết mục trình diễn âm nhạc chất lượng, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Mở màn lễ trao giải, Kelly Clarkson có màn kết hợp đỉnh cao với Pentatonix và huyền thoại Sheila E, hòa giọng ca khúc High lover. Các nghệ sĩ lớn như Alicia Keys, Sia cũng mang đến những màn trình diễn đầy màu sắc. Demi Lovato tạo bất ngờ cho khán giả khi lần đầu tiên trình diễn live ca khúc mới toanh của cô nàng mang tên Commander in chief. Nữ ca sĩ khoe giọng hát đầy nội lực và tự đệm đàn piano cho tiết mục của mình. Nhóm nhạc BTS dù không thể có mặt trực tiếp tại sân khấu lễ trao giải nhưng cũng mang đến tiết mục trực tuyến bùng nổ. Các chàng trai diện vest đỏ, nhảy sung biểu diễn bản “hit” Dynamite trên phông nền được thiết kế vô cùng độc đáo. Một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất trong đêm trao giải BBMAs là khi John Legend xuất hiện trên khấu. Nam ca sĩ tự tình bên cạnh đàn piano, hát vang ca khúc Never break để dành tặng cho vợ Chrissy Teigen, an ủi cô và chính bản thân anh vượt qua nỗi đau mất đi đứa con trai từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ.