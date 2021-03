Bình Minh: Sẵn sàng theo nấu cơm khi con du học, để vợ lo kiếm tiền

Tranh thủ ‘vấp ngã’ trước khi hết cơ hội

* Gần đây, phim kinh dị Mười trở lại phần 2, nhà sản xuất xác nhận Bình Minh sẽ góp mặt. Tại sao anh nhận lời khi trước đó từng nhiều lần nhắc đến chuyện giải nghệ?

Siêu mẫu Bình Minh: Tôi nhận đóng phim này vì bộ ba Tôi nhận đóng phim này vì bộ ba Bình Minh Anh Thư - Hồng Ánh vốn là mấu chốt của câu chuyện phần trước. Nếu không nằm trong bộ ba này thì chưa chắc họ đã mời đâu. Từ ba nhân vật này họ sẽ phát triển câu chuyện ra, để thế hệ trẻ tìm hiểu, khám phá về nguồn gốc của chính họ.

Tôi quay lại Mười chỉ là cái cớ thôi, tổng thời lượng tôi xuất hiện trong phim được tính bằng phút, khá ngắn ngủi. Tôi nhận lời vì có chị Ánh và Thư, thêm nữa, nhà sản xuất rất tâm huyết về dự án này. Ngoài ra, thời gian tôi ghi hình không nhiều nên có thể sắp xếp được công việc.

* Để được Bình Minh đồng ý trở lại đóng phim, hẳn cát-sê rất khủng. Anh có thể chia sẻ được không?

- Thực sự, tới thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thảo luận về cát-sê. Khi nói chuyện với nhà sản xuất, đạo diễn cùng biên kịch, tôi thấy họ rất tâm huyết với bộ phim. Câu chuyện này rất thú vị và lôi cuốn nên tạo điều kiện cho các bạn làm tiếp phần 2. Với tôi bây giờ, cát-sê cũng cần nhưng với vai diễn nhỏ như thế thì không phải là mấu chốt để tôi trở lại điện ảnh

Trở lại điện ảnh với Sám hối nhưng Bình Minh không nhận cái kết đẹp Ảnh: FBNV

* Bình Minh của 15 năm trước và hiện tại đã khác nhau thế nào về mặt diễn xuất?

- Tôi cải thiện rất nhiều sau 15 năm vì có chiều sâu trải nghiệm về cuộc sống. Tôi có cái nhìn khách quan, sâu sắc về những vấn đề xung quanh.

* Điều gì mà anh còn chưa đạt được, khiến bản thân trăn trở ở vai trò diễn viên?

- Thật ra, để hoàn thiện 100% thì rất khó. Tôi chỉ mới bước sang tuổi 40 thôi, già thì không phải già nhưng tôi đang ở tuổi “chín muồi” để phát triển sự nghiệp. U.50 thì vẫn còn cơ hội để vấp ngã, tự sửa sai vì còn nhiều thời gian. Nhưng khi bước sang U.60 thì đã hết cơ hội rồi. Cho nên, tôi đang tận dụng mọi cơ hội hiện có để phát triển và hạn chế mắc sai lầm.

* Được đầu tư chỉn chu, với kinh phí khủng 50 tỉ, nhưng Sám hối nhận tín hiệu không khả quan từ công chúng lẫn truyền thông trước đó. Theo anh, kết quả không như ý trên xuất phát từ đâu?

- Như các cụ nói “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có thể bộ phim Sám hối ra rạp không đúng thời điểm. Cho nên, để được như ý khi phim trình làng thì rất khó. Nhà sản xuất dành rất nhiều đầu tư cho phim, dàn diễn viên cũng dành hết sức lực, tâm huyết cho vai diễn. Đến khi phim ra rạp không như ý thì chúng tôi rất buồn, nhưng không đổ lỗi cho ai. Chúng tôi chấp nhận điều đó.

Dù Sám hối không thành công nhưng cũng không làm Bình Minh mất tự tin Ảnh: FBNV

* Anh có khó chịu không khi bị nói hết thời nên phim thất bại?

- Gần 20 năm làm nghề, tôi không còn quá sân si để bị chi phối bởi sự khen chê. Bây giờ, tôi đã đủ độ “chín” để sàng lọc, kiềm chế cảm xúc của mình. Tất nhiên, khán giả sẽ có góp ý, làm sao tránh khỏi được. Tôi chỉ đón nhận những nguồn năng lượng tích cực mà họ dành cho mình.

* Cú “ngã ngựa” trên có làm anh giảm tự tin?

- Tôi đón nhận điều đó một cách bình thường. Với những lời chê, tôi không quá hụt hẫng. Với những lời khen, tôi không quá hưng phấn. Bây giờ, ở tuổi này, tôi biết sàng lọc, không để cảm xúc của mình bị chi phối.

* Sở hữu đầy đủ thanh sắc, được nhiều đạo diễn săn đón nhưng Bình Minh vẫn gây bất ngờ vì luôn lựa chọn gia đình trên hết. Anh có sợ bị nói chảnh, không ai mời đóng phim sau này không?

- Mỗi diễn viên đều mong ước có vai diễn để đời. Nhưng trong cuộc sống không phải muốn gì được đó. Lúc đạo diễn Victor Vũ mời tôi tham gia Người bất tử, tôi từ chối vì phải ghi hình ngoài Bắc tận 3 tháng. Đi liên tục cả tháng trời bắt buộc tôi phải cân nhắc. Chọn vai diễn hay gia đình. Nhưng thôi, tôi có thể còn có cơ hội đóng phim nhưng đi lâu thì gia đạo lục đục, lại khó (cười). Cho nên, tôi đành bỏ lỡ, coi như chưa có duyên với anh Victor Vũ. Đó là cái khó với những người đã lập gia đình.

Từ đam mê chuyển sang kinh doanh golf, ai ngờ 'hay không bằng hên'

* Mới 40 tuổi, nhưng Bình Minh từng gây sốc khi cho biết mình quyết định “hưu non” ở lĩnh vực diễn xuất để dành thời gian cho kinh doanh và gia đình. Anh có nghĩ mình đang tự "triệt đường” nghệ thuật không?

- Thực ra, nếu còn duyên với điện ảnh, truyền hình, nghệ thuật… thì lúc đó bản thân tự động sẽ thu xếp được. Tôi không lo lắng những chia sẻ đó là rào cản cho chính mình. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cũng gọi tôi rất nhiều, mời đóng phim truyền hình nhưng tôi không thu xếp được. Tôi đang tìm kiếm cơ hội mới ở lĩnh vực kinh doanh để thử sức, xem ngưỡng mình đến đâu. Những năm gần đây, tôi rất có cảm hứng về kinh doanh mặc dù mình không phải là người học kinh doanh ra.

Bình Minh thừa nhận anh đang rất đam mê kinh doanh, không còn thời gian nghĩ về nghệ thuật Ảnh: FBNV

Tôi thuận lợi vì có những người xung quanh toàn làm kinh doanh, sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi thử sức. Ví dụ tôi đam mê đánh golf, khi được bạn bè hỏi có muốn kinh doanh về golf không, vì như mọi người thường nói, yêu cái mà mình làm và làm cái mình yêu. Thế là tôi sẵn sàng nhận lời vì đó là công việc lẫn đam mê của mình. Đó là giai đoạn mà tôi cùng anh Nguyễn Hồng Đức (hay dân chơi golf thường gọi là Đức Kelly) ngồi lại và lên kế hoạch cho sự thành lập của VGS Southern - một thành viên của VGS Group, quen thuộc với giới đánh golf thông qua ứng dụng Vhandicap. Chúng tôi phụ trách phát triển mảng đặt sân giá ưu đãi, tổ chức giải đấu, sự kiện golf, phân phối dịch vụ giải thưởng Hole in One cho cộng đồng golfer miền Nam, từ tỉnh Bình Thuận đổ vào.

* Từ đâu mà anh bén duyên với bộ môn thể thao này?

- Những năm trước, trong một lần tham gia sự kiện, 10 người trên bàn tiệc thì có 9 người bàn về golf rồi. Tôi không biết gì cả, mặt cứ ngây ra. Từ ngày đó trở đi, tôi cứ lẽo đẽo theo sau, người ta nói chuyện về golf tôi chẳng hiểu gì cả nhưng cứ gật gù. Về nhà, tôi quyết tâm thử chơi và dần nghiện luôn.

* Từ dân tay ngang chuyển sang kinh doanh, Bình Minh gặp khó khăn gì?

- Nghệ sĩ bước sang kinh doanh rất khó vì sẽ không được trang bị đầy đủ nền tảng về quản lý, tài chính . Đơn cử như việc quản lý con người. Quản lý tài chính đã khó, quản lý nhân sự càng khó hơn. Ở nhà tôi chỉ có 2 đứa con mà bảo nó còn khó, còn trong công ty mười mấy người thì thế nào. Bài toán dụng nhân và phát huy hết thế mạnh của từng thành viên, cũng như dung hòa những bất đồng cho một team đoàn kết luôn là bài toán thử thách của người lãnh đạo. Tôi cùng các đồng nghiệp đang xây dựng một VGS Southern với văn hóa mở, mỗi người hoàn toàn có thể gõ cửa phòng của ban giám đốc để bày tỏ mọi băn khoăn trăn trở, và sẽ không có thành công của cá nhân A hay B mà là của cả một đội ngũ VGS Southern. Mỗi ngày là một bài học mới, và chính những thử thách mới đó lại tạo cho tôi hứng thú, say mê.

Bình Minh đam mê golf và quyết định theo đuổi kinh doanh lĩnh vực này Ảnh: FBNV

* Về công việc kinh doanh, mùa dịch này có ảnh hưởng đến công ty của anh?

- Trong cái rủi đều có cái may. Mùa dịch với giãn cách xã hội , người dân lại chú trọng hơn đến tập thể thao, nhằm cải thiện sức khỏe. Môn thể thao golf về cơ bản lại đáp ứng khá linh động trong giai đoạn giãn cách xã hội khi các golfer vẫn có thể tự tập, tự chơi, hoặc gặp mặt trong các nhóm nhỏ với khoảng cách quy định. Như sân tập golf của tôi vẫn thường xuyên đón tiếp lượng khách ổn định. Mùa này, người ta vào sân golf có thể gọi là thường xuyên hơn. Bóng đá, tennis và golf là những môn thể thao được số đông chọn lựa.

* Ở độ tuổi hiện tại, anh lo lắng hay trăn trở điều gì?

- Hiện tại, tôi trăn trở nhất về công ty của mình là VGS Southern. Đó chính là làm sao đảm bảo chiến lược phát triển và thành công cho tất cả nhân viên. Thành công không chỉ được quy đổi bằng giá trị kinh doanh, tài chính nhưng còn là sự trưởng thành trong tuổi nghề và sự đón nhận của cộng đồng golf. Khi công ty ra đời, tôi và chủ tịch là anh Hồng Đức đặt ra mục tiêu sẽ không phải là làm mọi cách để có được lợi nhuận, mà là lãnh đạo công ty phải đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên. Nhân viên là tài sản của công ty, và khi chúng ta đảm bảo được đời sống của họ thì sự cống hiến, gắn bó và chất lượng dịch vụ - sản phẩm của công ty sẽ không ngừng được nâng cao. Tôi rất tâm đắc câu này của anh chủ tịch.

Mong con đừng theo nghệ thuật

* Bình Minh rất yêu quý, quấn quýt bên hai cô con gái. Sau này các bé lớn, đi du học thì anh có buồn không?

- Tôi và bà xã đều mong các con đi du học. Điều mong muốn nhất của cha mẹ khi để lại cho con cái không chỉ là của cải, mà là kiến thức, giúp con tự lập và trưởng thành. Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm, cha mẹ làm gì có của cải để lại. Tôi từ quê vào đây lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tôi cũng tự ăn học, nhờ đó giúp tôi thay đổi cuộc sống rất nhiều.

* Bình Minh từng nói đùa rằng nếu hai cô con gái cưng đi du học, anh sẽ tình nguyện theo chăm sóc, nấu cơm cho con. Phải chăng anh rất sợ xa con?

- Thực sự, tôi không muốn xa hai bé sớm. Tôi muốn các con bắt đầu đi du học sau khi tốt nghiệp lớp 12. Còn bà xã của tôi lại muốn các bé đi sớm hơn để dễ hòa nhập với cuộc sống bên kia. Nghe vậy nên tôi bảo bà xã rằng vậy thì tôi sẽ theo qua bên đó nấu cơm cho hai bé, còn vợ thì đi làm kiếm tiền gửi qua (cười).

Bình Minh hạnh phúc bên gia đình Ảnh: FBNV

* Vợ chồng anh có bất đồng quan điểm khi giáo dục con cái không?

- Chúng tôi không bất đồng quá nhiều, bây giờ tư duy hiện đại rồi. Tôi và bà xã có sự đồng cảm về cách giáo dục con cái. Con tôi học trường quốc tế, giờ nói chuyện với bố như hai người bạn, không còn xưng bố - con, chỉ "you and me" thôi. Muốn vào phòng nó phải gõ cửa chứ không được tự tiện đi vào. Bọn trẻ bây giờ là vậy.

* Anh phản ứng ra sao nếu con gái muốn dấn thân vào showbiz?

- Thực ra, tôi không cấm con vào showbiz được vì không biết các cháu có thích hay không. Tuy nhiên, nếu hỏi tôi có định hướng con vào showbiz hay không thì câu trả lời là không. Vào showbiz khổ lắm, không sướng như mọi người nghĩ, đặc biệt là con gái. Hào quang của sự nổi tiếng mệt mỏi lắm. Bên cạnh những cái tích cực, tiêu cực rất nhiều. 20 năm trong nghề, tôi đã nhìn thấy quá nhiều nghịch cảnh và thăng hoa. Thành ra, tôi không muốn con theo con đường này.

* Luôn hăng say làm việc, có bao giờ vợ chồng Bình Minh nghĩ đến việc dành dụm để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống?

- Đó là mong ước của tất cả mọi người trên thế giới . Mỗi ngày chúng tôi đều tích lũy để lo cho con. Đến khi con học đại học ở nước ngoài, chi phí rất cao. Tôi mong muốn ổn định để lo cho con ăn học, đến khi trưởng thành thì nó có thể tự lo cho mình. Ngoài ra, tôi cũng mong ước bản thân được đánh nhiều sân golf trên thế giới. Tôi làm kinh doanh để có tiền lo cho con, bên cạnh đó cũng phục vụ đam mê.

Vợ chồng Bình Minh gắn bó nhiều năm dù trải qua thăng trầm Ảnh: FBNV

* Tương lai, anh có kế hoạch gì đặc biệt?

- Về kinh doanh, công ty tôi chỉ mới ra đời 3 tháng, tôi trăn trở làm sao cho công ty mình có chỗ đứng trong làng golf TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Phải làm sao khi nhắc đến golf hay đơn vị tổ chức các giải đấu golf, nhiều người biết đến công ty tôi. VGS Southern là cuộc sống của tôi, tôi dốc sức lực và đầu tư nhiều vào cuộc chơi này, chứ không chỉ mang danh không. Nếu kết quả không như mong đợi thì mình vừa mất tiền, vừa mất nhiều thứ khác. Mùa dịch Covid-19 , tôi cũng cố gắng làm sao cho nó “tự thở”, dù không sinh lợi nhuận nhiều.

Còn về con đường nghệ thuật, tôi xin chia sẻ thật lòng, bản thân đã hết thời gian nghĩ cho nó. Tôi đang làm rất nhiều việc để lo cho công việc kinh doanh. Tôi thấy hết thời gian lo nghĩ về nghệ thuật rồi.

* Xin cảm ơn Bình Minh đã dành thời gian chia sẻ!