Blake Shelton và Gwen Stefani đăng ký kết hôn sau 8 tháng đính ước

Trang tin tiết lộ hai ngôi sao đình đám này đã âm thầm nộp đơn đăng ký kết hôn ở bang Oklahoma. Blake Shelton và Gwen Stefani đang rất mong chờ đám cưới của họ vào mùa hè này và háo hức đến ngày được người thân, bạn bè đến chúc phúc. “Kể từ khi đính hôn, cặp sao đã kiên quyết rằng hôn lễ sẽ không diễn ra cho đến khi gia đình và bạn bè của họ có thể tham dự dịp trọng đại này một cách an toàn. Gwen đã sớm bày tỏ mong muốn về một đám cưới vào mùa hè”, nguồn tin tiết lộ với People.

Người này cũng tiết lộ nữ ca sĩ 52 tuổi đã nghĩ về đám cưới từ lâu và rất buồn vì đến nay đại dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuy nhiên, mỹ nhân 6X cùng hôn phu kém 7 tuổi vẫn rất hạnh phúc vì cả hai đã đi cùng nhau đi đến ngưỡng cửa hôn nhân. Đám cưới dự kiến diễn ra trong thời gian tới và các con của Gwen Stefani sẽ tham dự đông đủ. Blake Shelton được cho là có mối quan hệ rất tốt với con riêng của vợ sắp cưới: “Anh ấy là một người cha tuyệt vời và rất thân thiết với bọn trẻ”.

Cặp sao đình đám này đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên The Voice (Mỹ) trong nhiều năm ẢNH: NBC

Blake Shelton - Gwen Stefani nảy sinh tình cảm trên trường quay The Voice hồi 2015 rồi bắt đầu hẹn hò vào tháng 11 cùng năm và gắn bó đến hiện tại. “Họ vẫn yêu nhau cuồng nhiệt và không thể tách rời. Blake muốn tiến tới hôn nhân, muốn gắn bó lâu dài với Gwen. Cả hai đều cảm thấy họ đã tìm được người bạn đời đích thực của mình và muốn bên nhau mãi mãi”, một nguồn tin từng tiết lộ với People.

Năm ngoái, cặp sao dành phần lớn thời gian tránh dịch cùng nhau tại trang trại ở Tishomingo, Oklahoma. Trong khoảng thời gian này, bộ đôi nổi tiếng còn cùng nhau xuất hiện trong hai sản phẩm âm nhạc Happy Anywhere và Nobody but You. Đến cuối tháng 10, Blake Shelton đã ngỏ lời cầu hôn Gwen Stefani và nhận được sự đồng ý của cô. Nam ca sĩ 45 tuổi bày tỏ rằng bạn gái là người đã cứu năm 2020 cũng như phần còn lại của cuộc đời anh.

Cặp đôi quyền lực gắn bó suốt nhiều năm qua, sát cánh bên nhau từ công việc cho đến đời tư ẢNH: SHUTTERSTOCK

Hồi tháng 5.2021, Blake Shelton chia sẻ rằng anh muốn Gwen Stefani quyết định và chuẩn bị cho hôn lễ vì bản thân nam ca sĩ làm không tốt khoản này. “Tôi muốn cô ấy làm tất cả những thứ cần thiết vì tin chắc rằng chúng sẽ rất tuyệt. Cô ấy đang trong quá trình lên kế hoạch cho hôn lễ và luôn để tâm đến tôi”, giọng ca God's country bày tỏ. Huấn luyện viên lâu năm của The Voice cũng tiết lộ rằng vợ sắp cưới rất vui vẻ, háo hức với việc chuẩn bị và luôn quan tâm đến mong muốn, ý kiến của anh.

Trước khi bên nhau hạnh phúc như hiện tại, Blake Shelton và Gwen Stefani đều trải qua đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ. Sao nam sinh năm 1976 từng kết hôn với bạn gái lâu năm Kaynette Gern rồi cưới nữ ca sĩ Miranda Lambert nhưng đều sớm đường ai nấy đi. Trong khi đó, Gwen Stefani kết hôn với nghệ sĩ Gavin Rossdale hồi 2002, có chung 3 con trai trước khi đệ đơn ly hôn vào tháng 8.2015. Lúc mới chia tay chồng, nữ ca sĩ quyền lực nói cô không muốn bắt đầu một mối quan hệ nhưng định mệnh đã cho người đẹp gặp Blake Shelton và cả hai trở thành một nửa của nhau vào đúng thời điểm.