Bobby (iKON) thông báo kết hôn và chuẩn bị lên chức bố

Bobby cho hay vợ sắp cưới sẽ lâm bồn vào tháng 9 tới. Ngoài ra, anh cũng bày tỏ bản thân cảm thấy có lỗi và tự nhận trách nhiệm với người hâm mộ vì đã không chia sẻ tin tức này sớm hơn. “Tôi xin chân thành xin lỗi những người bị tổn thương hoặc hoang mang vì tin tức bất ngờ này”, rapper 26 tuổi chia sẻ. Đồng thời, Bobby cũng hứa hẹn sẽ không để bố mẹ, người thân, bạn bè, các thành viên nhóm iKON và fan phải cảm thấy xấu hổ vì anh.

Ngoài ra, Bobby cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ trong vai trò một mẩu của nhóm nhạc iKON. Đặc biệt, trong bức thư, nam ca sĩ không đề cập đến danh tính của vợ sắp cưới hoặc thời gian tổ chức hôn lễ. Thông báo của Bobby trên trang cá nhân khiến người hâm mộ và dân mạng sửng sốt. Trước đó, anh chưa hề tiết lộ bạn gái hay mối quan hệ yêu đương nào trước công chúng.

Bobby nổi tiếng với khả năng rap và phong cách biểu diễn tự tin ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau vài phút đăng tải, bài viết của Bobby ngay lập tức gây bão mạng xã hội . Lượt like và bình luận tăng chóng mặt. Phần lớn dân mạng cũng như fan đều gửi lời chúc mừng đến gà cưng nhà YG Entertainment.

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến tò mò về cô gái sắp trở thành vợ của giọng ca sinh năm 1995 và hi vọng được thấy ảnh cưới của cặp đôi. Tính đến tối 20.8, phía công ty quản lý YG Entertainment vẫn chưa lên tiếng gì về chuyện này.

Bobby (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên nhóm iKON ẢNH: INSTAGRAM NV

Bobby (tên thật: Kim Ji Won) là nam nghệ sĩ đa tài người Hàn Quốc trực thuộc công ty YG Entertainment . Sinh ra tại Mỹ nên anh còn có thể nói tiếng Anh lưu loát. Trong nhóm nhạc nam iKON , ngôi sao Kpop 9X đảm nhận vai trò rap chính và sáng tác. Bobby cũng là một mẩu của bộ đôi rap đình đám MOBB cùng Mino (nhóm Winner).

Bobby từng chiến thắng chương trình rap đình đám Show me the money mùa 3. Khả năng rap của anh được đánh giá rất cao tại Kpop. Ngoài các sản phẩm âm nhạc của iKON và MOBB, Bobby còn góp giọng trong loạt hit I’m different, Born hater… của những sao Hàn khác. Bobby cùng các thành viên iKON từng sang Việt Nam biểu diễn vào năm 2017 và 2019.