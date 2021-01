'Bom sex' Cao Hải Ninh được săn đón sau '30 chưa phải là hết'

Hè 2020, Cao Hải Ninh gây ấn tượng trên màn ảnh xứ Trung khi tham gia bộ phim ăn khách Nothing But Thirty ( 30 chưa phải là hết ). Dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời song nhờ hóa thân xuất sắc thành một Triệu Tĩnh Ngữ sành điệu, khí chất và khôn ngoan bên cạnh “tình địch” Vương Mạn Ni ( Giang Sơ Ảnh thủ vai), mỹ nhân TVB đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả đất nước tỉ dân cũng như giới chuyên môn. Từ đây, “bom sex” xứ Cảng thơm bắt đầu được các nhà làm phim Đại lục đặt vào “tầm ngắm” và nhận được nhiều lời mời làm việc ở Bắc Kinh.

Theo HK01 hôm 6.1, sau khi quay xong dự án Thất công chúa của TVB, Cao Hải Ninh đã trở lại Trung Quốc để thực hiện bộ phim mới mang tên I Broke Up Because of Tan Tan. Trong tác phẩm, cô được giao vai chính sau khi nhà sản xuất bộ phim có cơ hội hợp tác với người đẹp trong 30 chưa phải là hết và ấn tượng với diễn xuất của minh tinh 34 tuổi. Thời gian tham gia dự án này, Cao Hải Ninh được nhà sản xuất hết mực ưu ái khi thiết kế riêng vai diễn cho cô, đối xử với mỹ nhân 8X như nữ hoàng trên trường quay. Thậm chí, ê-kíp còn sắp xếp cho sao phim Bồ Tùng Linh một căn phòng sang trọng trong khách sạn 5 sao để cô lưu lại trong quá trình quay phim.

Vai diễn trong Ba mươi chưa phải là hết mở đường cho Cao Hải Ninh hoạt động sôi nổi tại thị trường tỉ dân ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tác phẩm kể trên đã đóng máy từ giữa tháng 11.2020 nhưng Cao Hải Ninh quyết định kéo dài thời gian ở Trung Quốc để tham gia nhiều hoạt động khác tại thị trường tỉ dân. Bên cạnh việc quảng bá miniseries The Impossible 3 của Shaw Brothers, nữ diễn viên sinh năm 1987 còn được mời tham gia nhiều chương trình biểu diễn, sự kiện livestream, show tạp kỹ… HK01 tiết lộ mỹ nữ Hồng Kông ước tính kiếm được mức thu nhập 6 con số từ các hoạt động gần đây của cô tại Trung Quốc và thừa nhận danh tiếng, địa vị của minh tinh họ Cao tại Đại Lục đã tăng lên đáng kể so với năm trước. Hiện tại, Cao Hải Ninh đang là nghệ sĩ Hồng Kông rất được lòng người khán giả xứ Trung đồng thời người đẹp sở hữu lượng fan Trung hùng hậu trên các tài khoản trực tuyến.

2020 là một năm viên mãn với Cao Hải Ninh khi cô gặt hái được nhiều thành công trên màn ảnh Hồng Kông lẫn đại lục. Trong khi 4 bộ phim với TVB (Sát thủ, Mê võng, Phản hắc lộ nhân giáp và Đặc công C9) nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Hương Cảng thì thành công của 30 chưa phải là hết khiến tên tuổi của nữ diễn viên thăng hạng vượt bậc tại Trung Quốc. Cũng vì vậy, cô được nhiều công ty mời gọi với những bản hợp đồng hấp dẫn. Có tin đồn rằng ngay cả TVB cũng trọng dụng “gà nhà” nhiều hơn và ngỏ lời muốn cô ký gia hạn hợp đồng sớm với nhà đài đồng thời hứa hẹn khả năng người đẹp sẽ giành ngôi Thị hậu TVB nếu ký tiếp hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, Cao Hải Ninh bác bỏ tin đồn, cảm ơn mọi người đã đánh giá cao về khả năng giành ngôi Thị hậu TVB của cô đồng thời hứa sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai.