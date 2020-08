Hoa hậu Hồng Kông hạ sinh quý tử thứ hai cho Trịnh Gia Dĩnh

Theo HK01, Trần Khải Lâm tiết lộ cô hạ sinh quý tử vào đầu tuần trước (ngày 27.7) và bày tỏ rằng sự chào đời của nhóc tì thứ hai là một bất ngờ lớn trong đời cô bởi em bé đến với gia đình sớm hơn dự kiến. Con trai nhỏ của Hoa hậu Hồng Kông 2013 và tài tử Trịnh Gia Dĩnh được đặt tên tiếng Anh là Yannick. Trên trang cá nhân, sao nữ 29 tuổi cùng ông xã đồng loạt đăng ảnh gia đình ấm áp và thông báo tin vui đến đông đảo người hâm mộ.

“Chào mừng thiên thần nhỏ của chúng tôi, bé trai Yannick đã đến thế giới. Dù con đến sớm hơn dự kiến, cha mẹ vẫn rất hạnh phúc vì được gặp con nhanh hơn”, nữ diễn viên sinh năm 1991 bộc bạch và cảm thán rằng cuộc sống luôn tràn đầy những điều bất ngờ. Sao phim Võ lâm phục sinh không quên gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc, hỗ trợ hai mẹ con cô trong thời gian sinh nở khiến người đẹp luôn cảm thấy an tâm và được bảo vệ.

Mẹ con Trần Khải Lâm nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ ẢNH: INSTAGRAM NV

Trần Khải Lâm cho biết hiện cô và em bé mới sinh đều bình an, khỏe mạnh và đang được chăm sóc tại nhà. Nữ hoàng sắc đẹp xứ Cảng thơm bày tỏ niềm hạnh phúc khi tiết lộ con trai lớn Rafael rất thân thiết và yêu quý em trai. Bà mẹ trẻ tâm sự rằng vợ chồng cô hi vọng có thể ngắm nhìn cả hai con cùng lớn lên, yêu thương, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Chia sẻ về quá trình mang thai rồi lâm bồn lần hai, sao nữ Hồng Kông tiết lộ cô đã chuẩn bị tâm lý và có nhiều kinh nghiệm hơn so với lần đầu nên tâm trạng luôn tốt và cả quá trình bầu bí đều diễn ra suôn sẻ. Nữ diễn viên 9X chia sẻ sau lần “vượt cạn” thành công, điều cô quan tâm ở hiện tại là chăm sóc bản thân cũng như em bé thật tốt.

Trần Khải Lâm sinh năm 1991, cô bắt đầu nổi tiếng nhờ đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2013 sau đó ký hợp đồng với TVB và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Người đẹp 29 tuổi được biết đến qua các bộ phim: Đứa con ngoại tộc, Chuyện bốn nàng luật sư, Cương thi - ân oán truyền kiếp, Cuộc chiến nữ quyền, Võ lâm phục sinh…

Tổ ấm hạnh phúc của Trịnh Gia Dĩnh - Trần Khải Lâm sau 2 năm kết hôn ẢNH: INSTAGRAM NV

Mã Quốc Minh. Trong khi đó, Trịnh Gia Dĩnh có sự nghiệp diễn xuất lâu năm hơn bà xã. Nam diễn viên sinh năm 1969 là một trong những tên tuổi kỳ cựu của màn ảnh xứ Cảng thơm và từng hoạt động dưới trướng TVB. Ngôi sao 51 tuổi được biết đến với các bộ phim như: Vượt lên chính mình, Hạnh phúc ảo, Bằng chứng thép II, Cung tâm kế, Bộ bộ kinh tâm… Mới đây, tài tử họ Trịnh nhận lời trở lại TVB đóng Bệnh viện nhi đồng cùng Chung Gia Hân