‘Bom sex’ Megan Fox khoe đồng điệu tâm hồn với tình trẻ

Mới đây trong cuộc phỏng vấn chung đầu tiên, Megan Fox không ngần ngại so sánh cô và bạn trai kém 4 tuổi tựa như hai mảnh ghép của một tâm hồn.

Ngày 22.7, Megan Fox và Machine Gun Kelly (tên thật Colson Baker) lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau với tư cách một cặp đôi trên chương trình radio Give them Lala. Megan Fox và người tình trẻ đã có dịp kể cho các thính giả nghe câu chuyện về lần đầu tiên họ gặp nhau. Cặp đôi cảm thấy có cảm tình với nhau ngay từ lần đầu tiên chạm mặt trên phim trường Midnight in the Switchgrass. Ngôi sao Transformer cho biết cô đã có linh cảm rất tốt khi nghe tin Machine Gun Kelly là bạn diễn của mình.

Cặp đôi xuất hiện hạnh phúc bên nhau trong cuộc phỏng vấn với chương trình radio Give them Lala Ảnh: Instagram Randall Emmett

Ngay khi gặp anh trên trường quay, Megan Fox đã cảm giác có gì đó rất mãnh liệt đang diễn ra trong sâu thẳm nội tâm. Nữ diễn viên 34 tuổi không tiếc lời mật ngọt khi nói về người tình trẻ: “Ngay từ đầu tôi đã biết rằng anh ấy chính là “ngọn lửa song sinh” với mình. Đó là cách mà tôi gọi anh ấy, chúng tôi không chỉ là bạn tâm giao mà còn hơn thế nữa. Tôi và anh ấy giống như hai nửa của cùng một tâm hồn vậy”. Chính Megan Fox là người chủ động mời người yêu dùng chung bữa trưa tại phim trường. Và không cần chờ đợi quá lâu, Megan Fox đã thổ lộ tình cảm với Machine Gun Kelly ngay khi có cơ hội.

Megan Fox và Machine Gun Kelly thường xuyên bị bắt gặp tình tứ hẹn hò cùng nhau trên phố Ảnh: Roger/Backgrid

Về phần Machine Gun Kelly, nam ca sĩ cho biết anh cũng bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ khi nhìn thấy Megan Fox. Anh chia sẻ cảm giác hồi hộp chờ đợi từng ngày để có được một lần chạm mắt với Megan Fox khi họ làm việc chung. "Cô ấy bước ra khỏi xe, cách chỗ tôi ngồi khoảng 5 bước chân. Tôi cứ ở đó và mong đợi người phụ nữ này sẽ đáp lại ánh nhìn của mình", nam rapper 30 tuổi nhớ lại. Hiện tại, cặp đôi đang có thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau khi quay trở lại Puerto Rico để tiếp tục quay hoàn chỉnh bộ phim Midnight in the Switchgrass.

Đầu năm nay, Megan Fox và chồng cũ Brian Austin Green "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống. Cả hai đều nhanh chóng tìm thấy tình yêu mới và giữ mối quan hệ bạn bè với nhau. Brian Austin Green thậm chí còn được vợ cũ kể cho nghe về mối quan hệ với Machine Gun Kelly. Hồi tháng 5, anh từng chia sẻ trên một kênh radio rằng: "Cô ấy mới quen một chàng trai tên là Colson. Tôi mới nghe Fox nói về anh ta chứ chưa có cơ hội gặp gỡ. Mối quan hệ của họ đang ở mức bạn bè". Trong lúc Megan Fox đang đi xa cùng tình trẻ, Brian Austin Green nhận nhiệm vụ chăm sóc các con và anh đang tận hưởng khoảng thời gian này. Các con của Megan Fox đều rất thích được ở bên cạnh bố nên tất cả các thành viên trong gia đình đều cảm thấy thoải mái.