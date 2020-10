‘Bom sex’ Megan Fox lên kế hoạch gắn bó lâu dài với tình trẻ

Cụ thể, một nguồn tin tiết lộ với tạp chí kể trên rằng kiều nữ 34 tuổi đã giới thiệu rapper sinh năm 1990 cho ba người con riêng của cô: Noah Shannon (8 tuổi), Bodhi Ransom (6 tuổi) và Journey River (4 tuổi). Megan Fox muốn các con có cơ hội gặp gỡ, làm quen với tình mới của mình, giúp Machine Gun Kelly và bọn trẻ trở nên thân thiết, gắn bó hơn. Hành động này được cho là để “dọn đường” cho tương lai của cặp chị - em nổi tiếng.

“Cậu ấy vừa được gặp các con của Megan lần đầu tiên. Cô ấy cho rằng đây là một bước đi tự nhiên, cần thiết bởi họ đang ngày càng nghiêm túc hơn”, nguồn tin cho biết. Người này cũng đề cập thêm: “Họ đang ở một mối quan hệ mang tính cam kết, hứa hẹn chứ không chỉ là một sự tán tỉnh nhất thời. Cả hai đang lên kế hoạch cho một tương lai gắn bó cùng nhau”. Được biết, mỹ nhân loạt phim Transformers và nam ca sĩ 30 tuổi dành thời gian cho đối phương nhiều nhất có thể và mối quan hệ của bộ đôi đang tiến triển rất tốt.

"Bom sex" 34 tuổi và tình trẻ dính nhau như sam ẢNH: BACKGRID

Megan Fox và Machine Gun Kelly đã công khai mối quan hệ không lâu sau khi những bức ảnh hẹn hò của cặp sao bị rò rỉ hồi tháng 5.2020. Chứng kiến những khoảnh khắc tình tứ của vợ với trai trẻ trên khắp các mặt báo, tài tử Brian Austin Green nhanh chóng tuyên bố cả hai đã ly thân sau 10 năm chung sống dưới một mái nhà và có chung 3 nhóc tì kháu khỉnh. Sau khi chia tay chồng cũ, “bom sex” sinh năm 1986 và tình mới không ngần ngại xuất hiện trước đám đông, có những hành động thân mật, lãng mạn trên phố, khoe ảnh yêu đương trên mạng xã hội hay xuất hiện cùng nhau trong MV ca nhạc. Trong một cuộc trò chuyện, họ chia sẻ cả hai đồng điệu về tâm hồn và càng say đắm đối phương.

Tháng trước, khi xuất hiện trên The Howard Stern Show, Machine Gun Kelly lần nữa nói về mối tình lãng mạn bên mỹ nhân hơn anh 4 tuổi. Sao nam 9X nói rằng anh đã phải lòng Megan Fox ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cặp sao có cơ hội đóng chung phim Midnight In The Switchgrass. Tác phẩm được bấm máy tại Puerto Rico vào tháng 3.2020 nhưng sau đó buộc phải hoãn quay vì dịch. Giọng ca Bloody Valentine thừa nhận: “Đó là lần đầu tiên tôi mở lòng mình để đón nhận tình yêu và những điều tương tự như thế. Tôi đã từng không tin rằng có một thứ tình cảm kỳ diệu như vậy tồn tại”.

Kể từ khi hẹn hò, bộ đôi không ngần ngại công khai mối quan hệ tình cảm trước công chúng ẢNH: INSTAGRAM NV

Về phần Brian Austin Green, gần đây nam diễn viên đã chia sẻ trên Instagram Live rằng mặc dù hiện tại anh và Megan Fox đang đi trên những con đường khác nhau nhưng không thể nói trước được tương lai họ sẽ ra sao. Tài tử 47 tuổi trả lời khi được hỏi về khả năng một ngày nào đó tái hợp vợ cũ: “Tôi không bao giờ nói không bao giờ”. Sao phim Thợ săn tiền thưởng chia sẻ thêm: “Chúng tôi có một mối quan hệ kéo dài 15 năm đáng kinh ngạc, là cha mẹ của ba đứa trẻ đáng yêu. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều điều cùng nhau và thực sự đã sánh bước bên nhau trải qua nhiều thăng trầm”. Nghệ sĩ sinh năm 1977 cho biết giờ anh và vợ cũ đang có cuộc sống riêng, làm những điều mỗi người cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn cùng nhau san sẻ trách nhiệm nuôi dạy, chăm sóc con cái.