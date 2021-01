'Bom sex' Pamela Anderson và đời tư phức tạp bên 5 người chồng

Năm 2013, Pamela Anderson một lần nữa xuất hiện trên show The Ellen DeGeneres Show. Thời điểm này, cô thừa nhận mình và người chồng thứ ba là có mối quan hệ “friends with benefits” (bạn tình). Đầu năm 2014, sao phim Blonde and Blonder thông báo cô tái hôn với Rick Salomon nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể. Tuy nhiên, vừa cưới lại chồng cũ chưa lâu, mỹ nhân 6X tiếp tục đệ đơn ly hôn và mọi thủ tục được hoàn tất vào cuối tháng 4.2015

ẢNH: GETTY