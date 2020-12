Sau scandal ngoại tình, Lily James rục rịch đóng phim mới về ‘bom sex’ Pamela Anderson

Các nguồn tin thân cận tiết lộ với trang báo kể trên rằng “Lọ Lem” Lily James và ngôi sao đình đám của loạt phim Marvel - Sebastian Stan sẽ lần lượt hóa thân thành “bom sex” Pamela Anderson và người chồng đầu tiên Tommy Lee trong series giới hạn của Hulu mang tên Pam & Tommy. Dự án mới có sự tham gia của nữ diễn viên sinh năm 1989 sẽ đào sâu mối quan hệ tai tiếng giữa biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson và chồng cũ. Không chỉ khai thác về cuộc hôn nhân lắm thị phi của cặp sao đình đám một thời, tác phẩm mới còn tập trung vào sự cố rò rỉ băng sex tai tiếng năm xưa. Seth Rogen cũng tham gia phim mới với vai người đàn ông đã trộm cuốn băng sex của cặp vợ chồng thị phi này.

Lily James, Sebastian James và Seth Rogen (từ trái sang) đảm nhiệm vai chính trong dự án mới khởi quay vào đầu năm sau ẢNH: MEGA

Không phải bỗng dưng cuộc hôn nhân của “bom sex” Pamela Anderson và Tommy Lee được chuyển thể thành phim. Tháng 2.1995, cặp đôi nổi tiếng này khiến cả làng giải trí dậy sóng khi kết hôn chỉ sau 4 ngày tìm hiểu. Cuộc hôn nhân đầy biến động của họ đã trở thành đề tài “thống trị” trên các trang báo lá cải suốt nhiều năm. Cả hai từng xảy ra nhiều bất đồng, cãi vã căng thẳng, Tommy Lee thậm chí đã đánh vợ đến mức phải ngồi tù. Đặc biệt, một cuốn băng ghi lại cảnh ân ái giữa Pamela Anderson cùng chồng cũ đã bị trộm vào năm 1995 và phát tán rầm rộ trên mạng khiến họ gặp không ít điều tiếng. Sau hàng loạt lùm xùm, mâu thuẫn, bộ đôi ly hôn sau 3 năm chung sống và có chung hai con trai.

Pamela Anderson và Tommy Lee thuở còn bên nhau. Được biết, cặp sao không tham gia vào dự án nói trên nhưng có biết chuyện Lily James nhận vai chính ẢNH: REUTERS

Khi câu chuyện trên được Hulu đưa lên màn ảnh, phim sẽ gồm 8 tập, được cầm trịch bởi đạo diễn Craig Gillespie và kịch bản do Rob Siegel chấp bút. Hai nhân vật gốc không tham gia vào việc sản xuất tác phẩm này. Bộ phim dự kiến sẽ bấm máy vào mùa xuân 2021. Đây là dự án đầu tiên của Lily James sau khi lộ ảnh hẹn hò vụng trộm với tài tử đã có vợ Dominic West tại Ý cách đây khoảng 2 tháng. Vụ gian tình với đồng nghiệp lớn tuổi đã khiến mỹ nhân phim Cinderella vấp phải làn sóng chỉ trích thậm tệ suốt thời gian qua. Không chỉ bị “ném đá” dữ dội, nữ diễn viên 31 tuổi còn phải hủy nhiều lịch trình quan trọng để né tránh truyền thông, công chúng đồng thời hứng chịu làn sóng tẩy chay khi phim mới Rebecca được trình làng.

Lily James xuất hiện trên phim trường hôm 15.12 ẢNH: SPLASHNEWS

Sau thời gian im hơi lặng tiếng giữa lùm xùm ngoại tình, Lily James đã bắt đầu trở lại công việc. Hôm 15.12, nữ diễn viên 8X được nhìn thấy trên trường quay bộ phim hài lãng mạn What's Love Got To Do With It ở London (Anh). Người đẹp trở nên lặng lẽ, dè dặt hơn và từ chối chia sẻ về các vấn đề riêng tư. Trong khi đó, Dominic West quay về bên bà xã và nỗ lực cứu vớt hình tượng người chồng, người cha mẫu mực sau khi được bạn đời tha thứ.