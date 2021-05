‘Bond Girl’ Ana de Armas nóng bỏng trên phim trường

Ana de Armas dường như đã ổn định lại cuộc sống riêng sau khi chia tay Ben Affleck hồi đầu năm nay. Hôm 14.5, PageSix đăng tải loạt ảnh mới nhất của mỹ nhân sinh năm 1988 trên trường quay bộ phim mới The Grey Man ở Mallorca. Người đẹp Cuba nổi bật trước ống kính với gương mặt xinh đẹp, tươi tắn cùng chiếc áo tắm màu xanh lam khoét sâu giúp cô khoe vòng một nóng bỏng và những đường cong bốc lửa. Mỹ nhân phim Kẻ đâm lén tập trung cao độ khi thực hiện những cảnh quay trên du thuyền cùng bạn diễn Wagner Moura.

Thần thái ngút ngàn của mỹ nhân 33 tuổi nổi bật trước ống kính ẢNH: BACKGRID

Hai năm trở lại đây, nữ diễn viên 8X liên tục nhận được các dự án phim ảnh chất lượng ẢNH: BACKGRID

The Gray Man với sự tham gia của Ana de Armas là một trong những tác phẩm được Netflix đầu tư kinh phí “khủng” nhất với 200 triệu USD. Ngoài nàng Bond girl thế hệ mới, dự án còn quy tụ dàn sao đình đám: Ryan Gosling, Chris Evans, Regé-Jean Page… Phim được cầm trịch bởi bộ đôi đạo diễn Anthony và Joe Russo - hai nhân vật đứng sau thành công của hàng loạt bom tấn Marvel, trong đó có Avengers: Endgames ẢNH: BACKGRID

Ana de Armas là đóa hồng rực lửa đang rất được săn đón ở Hollywood ẢNH: INSTAGRAM NV

Ana de Armas là ngôi sao đang lên của Hollywood. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, mỹ nhân Cuba đã sở hữu hàng loạt dự án nổi bật. Nữ diễn viên bắt đầu nhận được sự chú ý từ công chúng, giới chuyên môn với vai diễn thành công trong phim trinh thám Knives Out (Kẻ đâm lén). Hai năm trở lại đây, người đẹp đã xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm như: The Informer, Wasp Network, The Night Clerk, Sergio… Cô cũng nhận lời hóa thân thành Marilyn Monroe trong phim mới Blonde. Ana de Armas còn trở thành Bond Girl trong phần mới của James Bond mang tên No time to die sắp được trình làng.

Tạo hình đẳng cấp và quyến rũ của mỹ nhân 33 tuổi trong bom tấn No time to die ẢNH: UNIVERSAL

Thời gian qua, Ana de Armas liên tục được truyền thông nhắc đến với mối tình bên tài tử Ben Affleck hơn cô 16 tuổi. Cả hai gặp nhau trên phim trường Deep Water năm 2019 rồi tiến tới hẹn hò. Họ liên tục “phủ sóng” khắp phương tiện truyền thông với những hình ảnh tình tứ, quấn quýt không rời. Nam diễn viên phim Liên minh công lý thậm chí còn có kế hoạch gắn bó lâu dài với mỹ nhân 33 tuổi và đưa cô gặp gỡ các con riêng. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ tan vỡ hồi tháng 1.2021 sau khoảng 1 năm hẹn hò. Nguyên nhân được cho là vì Ana de Armas không muốn ở Los Angeles trong khi Ben Affleck buộc phải làm vậy để gần gũi các con.

Ana de Armas càng nhận được nhiều sự chú ý khi hẹn hò Ben Affleck ẢNH: SHUTTERSTOCK