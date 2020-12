Bạn gái ‘Batman’ đóng phim kinh phí ‘khủng’ cùng Ryan Gosling, Chris Evans

Thông tin độc quyền từ trang Dealine tiết lộ Ana de Armas - nữ diễn viên Cuba mới nổi tại Hollywood đồng thời là bạn gái của tài tử Ben Affleck , sẽ đóng vai chính trong bộ phim hành động The Gray Man do bộ đôi đạo diễn Joe và Anthony Russo sản xuất.

Anh em nhà Russo nổi tiếng khắp thế giới với việc cầm trịch nhiều bom tấn của Marvel trong đó phải kể đến 2 siêu phẩm tỉ đô là Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame . Ngoài ra, kịch bản phim do Joe Russo chấp bút cùng hai cây viết nổi tiếng khác là Christopher Markus và Stephen McFeely. Xuất hiện cùng mỹ nhân 32 tuổi trong tác phẩm mới là cặp tài tử đình đám Ryan Gosling và Chris Evans . Đặc biệt, bộ phim này đánh dấu màn tái hợp của Ana de Armas và tài tử loạt phim Captain America sau khi kết hợp ăn ý trong bộ tác phẩm trinh thám Knives Out ra rạp hồi cuối năm ngoái. Theo nhiều nguồn tin, The Gray Man có khoản kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD.

The Gray Man là tiểu thuyết đầu tay của Mark Greaney, được xuất bản vào năm 2009. Đây cũng là tiểu thuyết đầu tiên nói về nhân vật Gray Man - một sát thủ tự do và là cựu đặc vụ CIA có tên Court Gentry. Phim được dựa theo phần đầu tiên của tác phẩm kể trên và theo chân nhân vật (Ryan Gosling thủ vai), người đang nỗ lực thoát khỏi sự săn lùng toàn cầu của đồng nghiệp cũ Lloyd Hansen (Chris Evans thủ vai). Hiện chưa rõ Ana de Armas sẽ đảm nhiệm vai diễn nào trong phim.

Ana de Armas là ngôi sao đang lên của Hollywood. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, mỹ nhân Cuba đã sở hữu hàng loạt dự án đáng chú ý. Nữ diễn viên sinh năm 1988 bắt đầu nhận được sự chú ý từ công chúng, giới chuyên môn với màn thể hiện thành công trong phim trinh thám Knives Out. Chỉ một năm trở lại đây, người đẹp đã xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm như: The Informer, Wasp Network, The Night Clerk, Sergio… Cô cũng nhận lời hóa thân thành Marilyn Monroe trong phim mới Blonde. Ana de Armas trở thành thành Bond Girl trong phần mới của James Bond mang tên No time to die dự kiến trình làng năm 2021. Năm tới, minh tinh 32 tuổi cũng xuất hiện trên màn ảnh với vai chính trong phim kinh dị Deep Water đóng cặp cùng tài tử Ben Affleck.