Sean Connery: James Bond đầu tiên trên màn ảnh và dấu ấn của một huyền thoại

Chàng trai nghèo Scotland thành điệp viên lừng danh khắp màn ảnh

Trước khi vang danh khắp thế giới với vai diễn James Bond (điệp viên 007) trong loạt phim kinh điển cùng tên, Sean Connery từng trải qua cả một hành trình cơ cực và lắm chông gai. Ngôi sao huyền thoại sinh năm 1930 tại Edinburgh (Scotland) trong một gia đình chẳng mấy khá giả: mẹ làm công việc dọn dẹp trong khi bố làm việc ở một nhà máy. Sự nghèo đói đã cướp đi cơ hội học hành của ông, ở tuổi thiếu niên, ông đã bỏ học và đi làm lao động phổ thông.

Lên 17 tuổi, cố diễn viên được gia nhập Hải quân Hoàng gia và xuất ngũ 3 năm sau đó. Chàng thiếu niên người Scotland đã trải qua nhiều công việc chân tay cực nhọc để mưu sinh, từ làm tài xế xe tải, nhân viên cứu hộ cho đến người bán sữa thậm chí là việc đánh bóng quan tài. Về sau, ông quyết định tập thể hình rồi tham gia cuộc thi Mr. Universe năm 1950 và giành vị trí thứ ba.

Sean Connery lớn lên trong nghèo khó và trải qua một hành trình gian nan trước khi chạm ngõ điện ảnh ẢNH: REUTERS

Vóc dáng to lớn, săn chắc và nam tính đã giúp nghệ sĩ này được các nhà làm phim chú ý đến. Ông có được vai diễn truyền hình đầu tên với Requiem for a Heavyweight của BBC. Không lâu sau, nam diễn viên trẻ tiến vào Hollywood với một hợp đồng từ Paramount. Sự nghiệp của tài tử điển trai này bắt đầu có được sự đột phá khi các nhà sản xuất Albert Broccoli và Harry Saltzman tìm cách chuyển thể tiểu thuyết James Bond lên màn ảnh rộng. Theo NBC News, nam diễn viên huyền thoại Cary Grant khi ấy đã từ chối hóa thân thành điệp viên 007. Điều đó khiến họ phải tìm kiếm gương mặt với mức thù lao thấp hơn và độ nổi tiếng cũng không bằng.

Cuối cùng, nhà sản xuất chọn được Sean Connery, ngôi sao trẻ sở hữu thân hình vạm vỡ, phong độ. Ian Fleming - tác giả của tiểu thuyết James Bond, khi ấy đã không hài lòng về gương mặt mới, cho rằng chàng trai Scotland cao lớn ấy không phù hợp với nhân vật của mình. Trong chương trình The South Bank Show năm 2008, Sean Connery kể: “Tôi chưa bao giờ được giới thiệu với Fleming cho đến khi hoàn thành tốt bộ phim. Tôi biết ông ấy không hài lòng với việc tôi được chọn”.

Tài tử kỳ cựu trong những thước phim kinh điển về James Bond ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, khán giả lại không cho rằng Ian Fleming đã đúng. Phần phim mở màn mang tên Dr. No nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng, trở thành một cú hit vào năm 1962, đưa Sean Connery trở thành siêu sao thời bấy giờ. Sau phần phim mở màn quá thành công, tài tử gạo cội tiếp tục hóa thân thành James Bond trong 6 tác phẩm tiếp theo của loạt phim: From Russia With Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1966), Diamonds Are Forever (1971) và Never Say Never Again (1983). Những phần phim đầu tiên có Sean Connery đóng chính đã đặt nền móng cho thành công vang dội của James Bond, giúp thương hiệu này trở thành một hiện tượng của văn hóa đại chúng. Hơn nửa thế kỷ sau, loạt phim này đã có tổng cộng 25 phần, thu về hơn 7 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu. Hình ảnh hào hoa, phong độ của tài tử kỳ cựu trong vai diễn kinh điển đã giúp ông được People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh (năm 1989), khi nghệ sĩ này đã 59 tuổi. Vai diễn điệp viên 007 của Sean Connery từng đánh cắp trái tim của biết bao thế hệ khán giả nữ ẢNH: GETTY

Nỗ lực thoát khỏi cái bóng của James Bond

Khi sự yêu mến, cuồng nhiệt của công chúng dành cho nhân vật James Bond ngày một tăng thì niềm say mê của Sean Connery với vai diễn đình đám này lại vơi dần. Ngôi sao nổi tiếng thất vọng trước những cuộc chiến với các nhà sản xuất về vấn đề lương bổng. Cùng với đó, tài tử càng ngày càng ý thức được rằng vai diễn điệp viên 007 sẽ làm lu mờ mọi thứ khác mà ông làm, trở thành cái bóng khó có thể vượt qua. Trước những vấn đề nan giải ấy, nghệ sĩ lừng danh dần đẩy mình khỏi loạt phim đắt giá và chính thức nói lời từ biệt sau Never Say Never Again.

Tài tử sinh năm 1930 dành nhiều thời gian, tâm huyết cho những vai diễn chất lượng trên màn ảnh với mong muốn khán giả sẽ không chỉ nhớ đến mình với hình ảnh James Bond kinh điển ẢNH: GETTY, PARAMOUNT, WARNER BROS.

Chia sẻ với 60 Minutes năm 1999, ngôi sao kỳ cựu cho biết nhiều người vẫn gọi ông là James Bond thay vì tên thật của mình. Dường như công chúng chỉ nhớ đến vai diễn kinh điển ấy và không thể thoát khỏi sức cuốn hút của nhân vật để đón nhận những dự án mới của Sean Connery. Ngay cả khi những nam diễn viên khác lần lượt tham gia dự án James Bond, ấn tượng của công chúng về màn hóa thân của nghệ sĩ lão làng này vẫn không hề thuyên giảm. Nghệ sĩ này thừa nhận bản thân đã luôn nỗ lực để thoát khỏi cái bóng quá lớn của nhân vật cũ. Thế rồi, Sean Connery gần như giành phần còn lại của sự nghiệp để thực hiện điều đó.

James Bond đầu tiên của màn ảnh sau đó đã tham gia nhiều bộ phim được giới phê bình đánh giá cao như: Murder on the Orient Express (1973), The Man Who Will Be King (1975), The Next Man (1976), Meteor (1979)… Tuy nhiên, những vai diễn trong loạt tác phẩm này không nhận được sự đón nhận nồng nhiệt hay tiếng tăm như thời đóng James Bond. Phải đợi đến năm 1988, Sean Connery tạo ra đột phá mới với The Untouchables, bộ phim giúp ông nhận được một tượng vàng Oscar . Chiến thắng trên khơi mào cho sự trỗi dậy của tài tử người Scotland tại phòng vé với loạt tác phẩm nổi tiếng: Indiana Jones and the Last Crusade, The Hunt for Red October, The Rock, Finding Forrester…

Nghệ sĩ gạo cội giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ tác phẩm The Untouchables ẢNH: REUTERS

Trong khoảng nửa thế kỷ cống hiến cho phim ảnh, cố nghệ sĩ đã được vinh danh ở vô vàn giải thưởng, trong đó có 1 giải Oscar, 2 giải BAFTA và 3 giải Quả cầu vàng. Sean Connery được tờ Sunday Herald bình chọn là người Scotland vĩ đại nhất (2004). Năm 1989, ông được People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. 10 năm sau, tạp chí này tiếp tục tôn vinh Sean Connery là Người đàn ông quyến rũ nhất thế kỷ. Tháng 8.2020, huyền thoại diễn xuất được bình chọn là nam diễn viên đóng James Bond xuất sắc nhất trong một cuộc thăm dò của Radio Times ở Anh.

Đầu thập niên 2000, tài tử loạt phim James Bond bắt đầu hiếm xuất hiện trên màn ảnh rồi nghỉ hưu không lâu sau đó. Vai diễn cuối cùng của ông là trong The League of Extra Extra Gentleman (2003).

Sự ra đi đầy tiếc nuối

Hôm 31.10, người hâm mộ toàn cầu cùng giới mộ điệu sững sờ khi nghe tin Sean Connery trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, khép lại cuộc đời ngoạn mục và sự nghiệp phim ảnh huy hoàng. Gia đình đã xác nhận cái chết của ngôi sao huyền thoại. Đại diện nhà Connery nói với Fox News: “Ông ấy đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ được bao bọc bởi những người thân yêu” . Có thông tin tiết lộ sức khỏe của sao phim Finding Forrester đã suy yếu một thời gian dài.

Sean Connery ra đi, để lại sự tiếc thương vô bờ trong lòng công chúng yêu phim ảnh và giới mộ điệu quốc tế ẢNH: REUTERS

Michael G. Wilson và Barbara Broccoli - nhà sản xuất của James Bond, phát biểu sau khi ngôi sao gạo cội qua đời: “Chúng tôi vô cùng đau đớn trước tin tức về sự ra đi của ngài Sean Connery. Ông ấy đã, đang và sẽ luôn được nhớ đến như một James Bond nguyên bản, người ghi dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử điện ảnh… Ông đã tạo ra đột phá ngoạn mục với vai diễn đầy dũng cảm, dí dỏm về chàng điệp viên quyến rũ, lôi cuốn. Không còn nghi ngờ gì khi nói rằng cố tài tử là người đóng vai trò lớn nhất trong sự thành công của loạt phim này. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn ông ấy”.

Nghệ sĩ kỳ cựu Sam Neill, một trong những bạn diễn của Sean Connery trong The Hunt for Red October đăng bài tưởng nhớ đồng nghiệp trên Twitter: “Mỗi ngày trên phim trường với ông ấy là một bài học về cách diễn xuất trên màn ảnh. Thế nhưng, chỉ có ông ấy mới có được tất cả sức hấp dẫn, năng lượng tuyệt vời đó. Yên nghỉ nhé người đàn ông vĩ đại, nam diễn viên vĩ đại”.

Gia tài phim ảnh của cố diễn viên sẽ được gia đình, người hâm mộ và công chúng yêu điện ảnh lưu giữ một cách trân trọng ẢNH: REUTERS