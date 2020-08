Sean Connery đóng James Bond hay nhất

Tờ Telegraph (Anh) nhận định Sean Connery đã trở thành hình mẫu điệp viên James Bond 007 với giọng nói và phong cách thời trang riêng biệt. Sau phim Dr.No, Sean Connery còn xuất hiện trong 6 tập phim James Bond kế tiếp gồm: From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971) và Never Say Never Again (1983).