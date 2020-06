'Avengers: Endgame' đặt nền tảng cho MCU giai đoạn 4 thế nào?

Theo Screen Rant, Avengers: Endgame chính là tác phẩm đặt nhiều nền tảng nhất cho các phần phim tiếp theo trong vài năm tới của MCU vì một số nguyên nhân như sau.

Không có tác phẩm tương lai nào thực sự đặt nền tảng cho giai đoạn 4 MCU

Black Widow là bộ phim tiền truyện về nữ anh hùng Natasha Romanof trước khi gia nhập Avengers. Ảnh: Screen Rant

Một phần lý do cũng đến từ sự chậm trễ của Guardians of the Galaxy Vol. 3. Ban đầu bộ phim được dự kiến công chiếu vào tháng 5.2020, đánh dấu sự thiết lập Giai đoạn 4, và hơn thế nữa là quá trình dài "10-20 năm tới" của MCU (theo James Gunn phát biểu). Sở dĩ có thể dự đoán như vậy vì tác phẩm này tập trung vâo những sự việc xảy đến trong không gian vũ trụ, thiết lập những cách thức vận hành trong vũ trụ MCU tương lai. Tuy nhiên, theo trang Production Weekly, vì nhiều lý do, Guardians of the Galaxy Vol. 3 phải đến tháng 2/2021 mới chính thức khai máy. Trong khi The Eternals và Thor 4 đều lấy bối cảnh phần lớn trên Trái đất . Điều đó có nghĩa là hiện tại không có bộ phim nào trong số này thực sự thiết lập những gì tiếp theo của MCU giai đoạn 4.