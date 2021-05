Tình trường khét tiếng của ‘Batman’ Ben Affleck với dàn mỹ nhân đình đám Hollywood

Thời đỉnh cao nhan sắc lẫn sự nghiệp, Ben Affleck từng hẹn hò hàng loạt mỹ nhân hạng A và Gwyneth Paltrow là người đầu tiên trong danh sách đó. Cặp sao đình đám gặp nhau tại một bữa tiệc tối do ông trùm Harvey Weinstein tổ chức vào năm 1997, khi minh tinh xinh đẹp này vừa chia tay Brad Pitt. Cặp trai xinh gái đẹp này từng đóng chung siêu phẩm đoạt 7 giải Oscar Shakespeare In Love (1998) và phim hài Bounce (2000). Bộ đôi quyền lực trải qua mối tình lãng mạn kéo dài 3 năm trước khi đường ai nấy đi vào đầu thập niên 2000.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hồi 2003 về cuộc chia tay với nam thần lừng danh Hollywood, Gwyneth Paltrow cho hay: “Tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi có hệ giá trị rất khác nhau”. Người đẹp nói thêm: “Anh ấy gặp rất nhiều rắc rối và bạn biết đấy, anh ấy thực sự là một chàng trai tuyệt vời. Chính vì thế, tôi hy vọng anh ấy sẽ tự giải quyết được những vấn đề của mình”. Trong một cuộc phỏng vấn hồi 2015, sao nữ quyền lực cho biết cô và bạn trai cũ vẫn là bạn bè.

Tháng 11 cùng năm, nam diễn viên phim Liên minh công lý đính hôn JLO bằng chiếc nhẫn kim cương 6,1 carat. Bộ đôi dự kiến kết hôn vào tháng 9.2003 nhưng đã hoãn đám cưới với lý do “thu hút sự chú ý quá mức của giới truyền thông”. Không lâu sau, cả hai đóng chung phim hài Jersey Girl nhưng đường ai nấy đi vào đầu năm 2004, trước khi tác phẩm được phát hành. Sau chia tay, họ vẫn giữ liên lạc, dành sự tôn trọng và những lời có cánh cho đối phương. Trong cuộc phỏng vấn với People hồi 2016, Jennifer Lopez từng chia sẻ: “Tôi nghĩ mỗi thời điểm mỗi khác và chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nhưng giữa chúng tôi từng có tình yêu đích thực”. Ben Affleck cũng nhiều lần công khai khen ngợi, bênh vực tình cũ.

Sau khi chủ nhân hit Let's get loud hủy hôn hồi giữa tháng 4 vừa qua, cô khiến dân tình xôn xao vì xuất hiện cạnh bạn trai cũ

17 năm sau khi chia tay và mỗi người cũng đều trải qua nhiều cuộc tình đổ vỡ, cặp Bennifer lại được nhắc đến rầm rộ khi cả hai nhiều lần bắt gặp gỡ tại nhà riêng của giọng ca On the floor. Thậm chí, cặp đôi còn lộ ảnh cùng nhau đi du lịch riêng ở Montana (Mỹ) vào tuần trước. Một nguồn tin riêng tiết lộ với People: “Họ có một mối quan hệ vững chắc. Tất cả diễn ra nhanh chóng và căng thẳng nhưng Jennifer thật sự rất vui”. Trong khi công chúng đang bàn tán về khả năng cặp sao đình đám một thời “nối lại tình xưa”, hai nhân vật chính vẫn giữ im lặng.

Đời tư của Ben Affleck được nhắc đến nhiều nhất với hai nàng Jennifer, một người cho anh tình yêu thời trẻ cuồng nhiệt, say đắm nhưng cũng lắm ồn ào, người còn lại trở thành bến đỗ bình yên, mang đến cho nam diễn viên một tổ ấm thực sự. Jennifer Garner là người thứ hai như thế. “Batman” gặp vợ tương lai lần đầu trên phim trường Trân Châu Cảng hồi 2000 và có cơ hội tái hợp trong bộ phim siêu anh hùng Daredevil năm 2002. Khi ấy, Ben đang bắt đầu mối quan hệ với JLO còn minh tinh xinh đẹp này đã kết hôn với Scott Foley. Tuy nhiên, cả hai dường như vẫn liên lạc với nhau như những người đồng nghiệp. 9 tháng sau khi chủ nhân tượng vàng Oscar chia tay Jennifer Lopez, anh được phát hiện ở bên Jennifer Garner.

Sau một năm hẹn hò, nam diễn viên đình đám đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái nhân sinh nhật lần thứ 33 của cô với một chiếc nhẫn kim cương 4,5 carat. Cặp sao hạng A tổ chức đám cưới riêng tư vào năm 2005 và lần lượt đón ba nhóc tì kháu khỉnh: Violet (2005), Seraphina (2009) và Samuel (2012). Họ trở thành cặp vợ chồng mẫu mực với tổ ấm hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đến năm 2015, bộ đôi tài tử - minh tinh gây tiếc nuối khi tuyên bố ly thân, họ đệ đơn ly hôn hai năm sau đó và hoàn tất mọi thủ tục vào tháng 10.2018.

Chia sẻ với The New York Times, Ben Affleck cho biết chứng nghiện rượu của anh là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, tài tử 49 tuổi nói rằng ly hôn với Jennifer Garner là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời mình. Họ giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn, cùng chăm sóc ba con, thậm chí minh tinh phim Alias còn hỗ trợ chồng cũ cai nghiện rượu. Nhân Ngày của Mẹ vừa qua, ông bố ba con gửi lời đến vợ cũ: “Thật hạnh phúc khi được chia sẻ cùng em những nhóc tỳ này. Chúng ta là những bậc cha mẹ may mắn nhất thế giới . Cảm ơn em vì tất cả những điều tuyệt vời mà em làm. Chúc mừng em nhân Ngày của mẹ. Yêu thương, bố bọn trẻ”.