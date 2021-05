Vừa hủy hôn, Jennifer Lopez qua lại với Ben Affleck để ‘nối lại tình xưa’?

Theo People hôm 1.5, Jennifer Lopez và bạn trai cũ là tài tử Ben Affleck được nhìn thấy trong cùng một chiếc SUV màu trắng ở Los Angeles (Mỹ). Một nguồn tin của tạp chí kể trên cho biết sao phim Trân Châu Cảng đã đến thăm bạn gái cũ tại nhà riêng của sao nữ này ở Los Angeles. PageSix tiết lộ tài tử thủ vai Batman của DC đã nhiều lần đến nhà của giọng ca On the floor. Trang tin cũng đăng tải hình ảnh nam diễn viên bước ra khỏi chiếc SUV trắng sau khi được đội vệ sĩ của Jennifer Lopez đưa về. Trong bức ảnh khác, nữ ca sĩ Let's get loud cũng được nhìn thấy trong cùng một chiếc xe nhưng cả hai không có khoảnh khắc nào đứng cùng một khung hình. “Các vệ sĩ đã đón Ben và đưa anh ấy ra về sau khi họ dành vài tiếng bên nhau tại nhà của Jennifer”, một nguồn tin nói với Page Six.