Jennifer Garner từng khổ tâm vì cánh săn ảnh

Theo tờ Today, mới đây Jennifer Garner đã xuất hiện trên chương trình Tell Me More with Kelly Corrigan. Nữ diễn viên chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi bị cánh săn ảnh điên cuồng theo đuổi 24/7 khi còn kết hôn với Ben Affleck. Jennifer Garner nhớ lại: "Trong 10 năm, có ít nhất sáu ô tô và thường là 20 chiếc đỗ bên ngoài nhà chúng tôi, bên ngoài trường học và tại bệnh viện nhi khoa nơi con tôi khám bệnh. Tôi thậm chí phải cầu xin họ: Làm ơn hãy bước sang một bên, con tôi đang ốm". Chẳng ai quan tâm đến việc người nổi tiếng bị làm phiền như thế nào đâu.