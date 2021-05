Gwyneth Paltrow bị chỉ trích khi kêu khổ trong mùa dịch Covid-19

Tài khoản Dana Wessel viết: "Tôi đã phải mất đi công việc mà mình yêu thích và chia xa vợ. Thế nhưng cũng thật tiếc khi biết cô phải ăn bánh mì, Gwyneth". Cư dân mạng Ruth R. Hopkins nức nở: "Covid-19 đã giết chết bố của tôi". Tác giả Kate Bevan bình luận: "Không được gặp mẹ lần cuối khi bà qua đời năm ngoái là một trải nghiệm đau buồn. Nhưng bạn biết đó, Gwyneth 'sống sót' qua đại dịch kinh hoàng bằng cách ăn bánh mì". Tuy nhiên vẫn có nhiều khán giả bênh vực nữ diễn viên, cho rằng mỗi người đều có cảm xúc, suy nghĩ và cách đối phó của riêng mình đối với dịch Covid-19.

Gwyneth Paltrow sinh năm 1972 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật . Mẹ cô - bà Blythe Danner là diễn viên nổi tiếng trong khi cha cô - ông Bruce Paltrow là đạo diễn kiêm nhà sản xuất ở Hollywood. Gwyneth Paltrow lần đầu diễn xuất trong bộ phim High (1989) do chính cha cô "cầm trịch". Từ đó, người đẹp gây dựng tên tuổi qua loạt tác phẩm bao gồm Seven, Emma, Sliding Door, A Perfect Murder, Shakespeare in Love, Shallow Hal, Sky Captain and the World of Tomorrow... Thế nhưng mãi đến khi Iron Man ra rạp năm 2008, Gwyneth Paltrow mới được khán giả quốc tế biết đến nhiều.