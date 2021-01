‘Bond Girl’ Tanya Roberts qua đời ở tuổi 66

Một nguồn tin khác tiết lộ với TMZ rằng Tanya Roberts vẫn hoàn toàn khỏe mạnh trước biến cố đột quỵ ở nhà riêng. Thậm chí, người này còn kể nữ diễn viên còn vui vẻ trò chuyện thông qua video với người hâm mộ của mình.

Sinh năm 1955 tại New York (Mỹ), Tanya Roberts bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu và xuất hiện trong nhiều quảng cáo truyền hình của những nhãn hàng danh tiếng. Năm 1975, bà chuyển sang đóng phim với tác phẩm đầu tay Forced Entry. 10 năm sau, Tanya Roberts trở thành tâm điểm khi được chọn vào vai “Bond Girl” Stacey Sutton trong bộ phim đình đám James Bond A View to a Kill. Đây cũng là dự án cuối cùng của tài tử Roger Moore sắm vai James Bond.

Bên cạnh A View to a Kill, các bộ phim màn ảnh rộng đáng chú ý khác có sự tham gia của Tanya Roberts là Racquet, The Beastmaster, Sheena: Queen of the Jungle, Body Slam, Night Eyes… Đặc biệt, ngoài vai Bond Girl, nữ nghệ sĩ còn được nhớ đến qua các vai “thiên thần” Julie Rogers trong mùa 5 sê-ri truyền hình Charlie's Angels ( Những thiên thần của Charlie ) trên đài ABC.