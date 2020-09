Nhan sắc bốc lửa của Halle Berry ở tuổi U.60

Sự nghiệp của bà mẹ hai con nhanh chóng có chuyển biến tích cực khi cô tham gia bộ phim Jungle Fever với một vai diễn nhỏ rồi đảm nhiệm nhân vật có nhiều đất diễn hơn trong Strictly Business, đưa sự nghiệp lên tầm cao mới với Boomerang. Nữ diễn viên trẻ tiếp tục gặt hái được thành công đáng kể trong phần còn lại của thập niên 1990 nhờ các bộ phim: Father Hood, Losing Isaiah, Executive Decision, Why Do Fools Fall in Love…

ẢNH: INSTAGRAM NV