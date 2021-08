‘Bông hồng lai’ Jeon Somi khiến fan bất ngờ khi chào bằng tiếng Việt

Sau 1 năm vắng bóng kể từ What you waiting for, Jeon Somi chính thức tái xuất với sản phẩm âm nhạc mới có tựa đề Dumb Dumb . Ca khúc được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Cộng đồng mạng cũng khen ngợi nữ ca sĩ có sự lột xác về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc. Đặc biệt, vẻ ngoài của mỹ nhân 10X có sự thăng hạng lớn trong lần tái xuất này.