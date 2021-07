Nữ ca sĩ xinh đẹp Kwon Mina tiếp tục tự sát

Lúc được người quen phát hiện tại nhà riêng, Kwon Mina đã mất máu rất nhiều. Nữ ca sĩ, diễn viên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Hiện vết thương do cựu thành viên AOA tự gây ra đã được khâu lại, nhưng cô vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Các bác sĩ đang tận tình chăm sóc cho Kwon Mina.

Trước đó, người quen của Kwon Mina rất lo lắng vì không thể liên lạc được với cô nên đã chạy đến nhà và chứng kiến sự việc đau lòng. Người hâm mộ và khán giả cầu nguyện, hi vọng giọng ca 28 tuổi sớm vượt qua cũng như hồi phục sức khỏe . Nhiều dân mạng cho rằng nguyên nhân đẩy Mina lựa chọn chấm dứt cuộc đời là vì hàng loạt bình luận ác ý, tiêu cực mà cô nhận được thời gian gần đây.

Đây không phải lần đầu tiên Kwon Mina nghĩ quẩn. Vào tháng 8 năm ngoái và tháng 4 năm nay, cô gây sốc khi chia sẻ ảnh rạch cổ tay máu me trên trang cá nhân. Lúc bấy giờ, fan và người thân đều lo lắng, an ủi mỹ nhân 9X . Trước đó, Mina cũng thừa nhận từng nhiều lần nghĩ đến chuyện tự sát vì trầm cảm do bị Jimin (cựu trưởng nhóm AOA ) bắt nạt thời gian dài.