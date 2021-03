Brad Pitt đau lòng vì ngày càng xa cách với các con

Theo Page Six ngày 21.3, nguồn tin thân cận với Brad Pitt cho biết nam diễn viên kỳ cựu đã rất đau buồn khi biết chuyện vợ cũ đang chuẩn bị cung cấp những bằng chứng về việc tài tử U.60 bạo lực gia đình. Trong bối cảnh hai bên đang tranh giành quyền nuôi con, bước đi của Angelina Jolie được dự đoán sẽ kéo thêm lợi thế chiến thắng trước tòa nhất là khi các con chung của họ sẵn sàng đứng ra làm chứng. “Hiện tại Brad Pitt rất đau lòng khi Angelina Jolie đã đi con đường ấy, có quá nhiều cảm xúc đọng lại sau cuộc hôn nhân của họ”, người trong cuộc tiết lộ với trang tin.

Nguồn tin này tiếp tục: “Anh ấy đã chịu trách nhiệm về hành động của mình và làm chủ được các vấn đề trong quá khứ, tiêu biểu như việc anh ấy đã ngừng uống rượu. Cuộc hôn nhân của họ đầy đam mê nhưng có lúc trở nên độc hại. Giống như bao cặp vợ chồng khác, họ đã có những cuộc chiến nảy lửa nhưng cũng trải qua nhiều tháng ngày tươi đẹp bên nhau. Anh ấy đã luôn đề cập đến vấn đề rượu và ma túy của mình trong suốt thời gian cả hai chung sống”.

Phía Brad Pitt cho biết tài tử phim Once upon a time in Hollywood chưa bao giờ bị bắt hay buộc tội về hành vi phạm pháp nào trong thời gian kết hôn với Angelina Jolie. Thời điểm cặp sao vàng của Hollywood đệ đơn ly hôn vào năm 2016, nam diễn viên 57 tuổi từng bị điều tra về cáo buộc dùng bạo lực với con trai cả Maddox trên một chuyến bay riêng nhưng cuối cùng đã được tuyên vô tội. Tài tử U.60 và đội ngũ của mình tuyên bố chưa bao giờ tấn công Angelina Jolie. Phía Brad Pitt dự đoán thông tin minh tinh 7X sẽ tung bằng chứng tố chồng cũ bạo lực bị rò rỉ đã được tính toán từ lâu nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận trước khi phiên tòa giữa hai bên kết thúc.