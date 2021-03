Brad Pitt tất bật trên trường quay phim mới đóng cùng ‘chị đại’ Sandra Bullock

Bullet Train được chuyển thể từ cuốn sách Nhật Bản Maria Beetle (tác giả Kotaro Isaka) xoay quanh nhóm sát thủ nguy hiểm bị mắc kẹt trên một chuyến tàu. Trong phim, tài tử 57 tuổi đóng vai Ladybug, một trong năm sát thủ phát hiện bản thân đang ở trên con tàu cao tốc và phải đương đầu với những nhiệm vụ bí ẩn, cam go.

Brad Pitt không ngại đóng những cảnh hành động máu me be bét ở tuổi U.60

Bullet Train đánh dấu vai diễn điện ảnh đầu tiên của Brad Pitt kể từ bộ phim Once upon a time in... Hollywood (2019), tác phẩm giúp nghệ sĩ tài năng này giành tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đồng thời đưa anh "càn quét" nhiều giải thưởng lớn như: Quả cầu vàng, BAFTA, SAG... Năm qua, nam diễn viên có nhiều thời gian nghỉ ngơi và qua lại thăm nom các con khi việc đóng phim liên tục bị trì trệ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Tài tử đình đám cũng đau đầu đối mặt với cuộc chiến giành quyền nuôi con dai dẳng với Angelina Jolie. Bùng nổ từ năm 2016 nhưng đến nay tranh chấp giữa đôi bên vẫn chưa đi đến hồi kết.