Ca sĩ Đinh Hiền Anh dùng toàn bộ tiền bán CD xây nhà tình nghĩa

Nhân dịp 8.3, ca sĩ Đinh Hiền Anh phát hành dự án Sắc. Dự án gồm 3 CD với ba phong cách khác nhau: Cô gái sông Lam (màu sắc dân gian), Trăng buông (âm hưởng dân gian đương đại) và Tình khúc Vũ Thành An.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy, nhà sản xuất của album chia sẻ để thực hiện dự án dài hơi với 3 CD có ba màu sắc âm nhạc khác nhau là một thử thách lớn của anh cũng như Đinh Hiền Anh. Cả hai tranh luận, bàn bạc với nhau một thời gian dài mới thống nhất được ý tưởng xuyên suốt. Trong các dự án âm nhạc trước đây của nữ ca sĩ, mỗi CD chỉ mang một phong cách xuyên suốt để khán giả cảm nhận rõ nét. Còn dự án Sắc lại là một đề bài khó để nhạc sĩ Lê Anh Thủy vượt qua cái bóng của chính mình, đồng thời cũng khiến giọng ca 42 tuổi phải bùng nổ năng lượng về giọng hát, kích thích sự sáng tạo và thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Suốt hai năm làm Sắc, cô liên tục phải thu âm, thay đổi bản phối mới. “Cả tôi và chị Đinh Hiền Anh đều rất kỹ tính. Chúng tôi sẵn sàng bỏ bản phối chưa ưng ý, làm lại từ đầu để mang tới sản phẩm hoàn hảo, thỏa mãn khán giả”, nhạc sĩ bày tỏ.

Nhạc sĩ Lê Anh Thủy cho biết âm nhạc Vũ Thành An đã là một '‘cõi riêng'', mỗi ca khúc đều là một câu chuyện, tự sự chất chứa nhiều ý nghĩa về cuộc sống, con người. Do đó anh chỉ chọn lọc những nhạc phẩm phù hợp tôn lên giọng hát, độ tuổi, tính cách của ca sĩ Đinh Hiền Anh và những khán giả của cô. Anh quyết định để sự mộc mạc nhất trong bản phối cho đồng nghiệp bộc lộ hết nội tâm của mình ở từng câu hát.

Những ca khúc của Vũ Thành An được chọn lọc để tôn lên giọng hát, độ tuổi, tính cách của ca sĩ Đinh Hiền Anh

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp nên Đinh Hiền Anh quyết định không tổ chức họp báo hay các sự kiện quảng bá rầm rộ. Cô chỉ thông báo thông tin phát hành trên trang cá nhân để bạn bè, khán giả có thể đặt mua. Toàn bộ doanh thu từ việc bán đĩa sẽ được cô sử dụng cho công tác thiện nguyện, đặc biệt là dự án xây nhà tình nghĩa cho những mảnh đời bất hạnh. Chiến dịch này được Đinh Hiền Anh ấp ủ sau nhiều chuyến đi đến các vùng sâu, vùng xa khắp mọi miền đất nước, chứng kiến không ít gia đình chật vật chạy ăn từng bữa, sống trong căn nhà tranh xiêu vẹo.

“Tôi rất may mắn khi có sự nghiệp kinh doanh thành công để đầu tư cho nghệ thuật. Ở thời điểm này, tôi muốn tiếng hát của mình sẽ xoa dịu được những tâm hồn mong manh, cho họ thêm niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. Do đó, việc dành doanh thu từ âm nhạc để phục vụ cho hoạt động thiện nguyện cũng là cách tôi san sẻ với những người kém may mắn hơn mình, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, hướng đến tương lai tươi sáng hơn", Đinh Hiền Anh nói.