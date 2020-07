Ca sĩ nổi tiếng Hồng Kông uống thuốc ngủ tự tử tại nhà riêng

Theo China Times, nam ca sĩ Khâu Tử Khiêm may mắn sống sót sau khi uống thuốc ngủ tự tử tại nhà riêng vào ngày 7.7 vừa qua nhưng sau 2 ngày truyền thông mới đưa tin. Người nhà ngôi sao Hồng Kông này đã phát hiện Khâu Tử Khiêm trong tình trạng nguy kịch và đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhờ các bác sĩ tích cực điều trị, anh đã phần nào hồi phục, xuất viện và gửi tâm thư dài đến khán giả để bày tỏ nỗi lòng của mình.

Khâu Tử Khiêm cho biết nguyên nhân thôi thúc anh tìm đến cái chết là do những suy nghĩ bi quan sau thời gian dài chịu áp lực lớn. Việc bố và bà của nam ca sĩ qua đời liên tiếp khiến cảm giác cô đơn ngày càng đè nặng dẫn đến tâm lý bất ổn. Quá khứ bị bắt nạt, coi thường càng làm cho Khâu Tử Khiêm suy sụp tinh thần, xuất hiện triệu chứng trầm cảm

Nam ca sĩ thừa nhận hành động tự vẫn là sai lầm lớn nhất của cuộc đời và mong những người khác không làm theo: "Khi tỉnh dậy nhìn thấy mẹ, em gái khóc ngất, đồng nghiệp thì lo lắng, tôi nhận ra bản thân đã quá bồng bột rồi. Tôi gửi lời xin lỗi đến những ai đã sợ hãi cho tính mạng của tôi. Là người của công chúng, tôi lại gây chuyện như thế này để tạo ra một ví dụ không tốt cho xã hội. Tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Cho dù có mắc bệnh nặng hay gặp áp lực lớn thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng phải trân trọng mạng sống của bản thân nhé".

Khâu Tử Khiêm sinh năm 1994, là ca sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông. Anh vốn là sao nhí của giới giải trí nước này, tham gia nhiều phim truyền hình như Into thin air, The Academy, 12 Truyền thuyết... Tuy nhiên, Khâu Tử Khiêm được khán giả biết đến nhiều nhất bằng việc tham gia chương trình truyền hình Siêu cấp hồng nhân bảng. Khâu Tử Khiêm là nghệ sĩ do TVB quản lý kể từ năm 2014 sau khi tham gia lớp đào tạo lần thứ 27 của nhà đài này.