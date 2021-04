Ca sĩ Tố My khẳng định là người cầu toàn nên không thích hát nhép

Vừa bước ra sân khấu, Tố My đã nhận được lời khen ngợi từ MC Ngô Kiến Huy. Nam MC nhận xét nữ ca sĩ xinh đẹp, thùy mị khiến cô có chút “ngại ngùng”. Tố My tiết lộ vì lý do dịch bệnh nên cô lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, bị hủy show liên tục. Giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre tỏ thái độ tiếc nuối: “Vì My cũng có kế hoạch sẽ ra mắt MV, nên cần có kinh phí để thực hiện. Mong giai đoạn này nhanh chóng qua để có thể kiếm tiền tiếp”.

Tại hậu trường, Tố My tiết lộ bản thân rất nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật và luôn mong muốn sự chỉn chu nhất có thể trong các sản phẩm mà mình gửi đến khán giả. Theo nữ ca sĩ, đó cũng là cách là cô tôn trọng bản thân cũng như người hâm mộ của riêng mình. “Một khi My đã chơi thì phải chơi cho tới”, giọng ca sinh năm 1991 vui vẻ nói thêm. Hiện tại, Tố My sở hữu cho mình lượng khán giả đông đảo. Tuy nhiên, cô chia sẻ: “Bản thân My chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhất, cũng chưa bao giờ My hài lòng với bản thân mình. Nếu có suy nghĩ đó, thì chắc chắn My sẽ không cố gắng nữa”.