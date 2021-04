Cảnh quay Selena Gomez bị bắt, người dính đầy máu gây chú ý

Ngày 11.4, tờ Daily Mail đăng tải loạt ảnh Selena Gomez trên phim trường Only Murders in the Building. Nữ ca sĩ được cho là đang ghi hình phân đoạn cảnh sát bắt nghi phạm giết người ở một tòa chung cư tại thành phố New York (Mỹ). Nhân vật của Selena Gomez diện trang phục đơn giản với áo len cổ lọ và chân váy caro vàng đen phối cùng tất và giày bốt. Tuy nhiên trên chiếc áo màu kem lại xuất hiện vết máu lớn như vừa trải qua một cuộc ẩu đả nghiêm trọng. Gương mặt cô lộ rõ vẻ hoảng sợ khi bị cảnh sát còng tay, áp giải lên xe. Khán giả xung quanh nhanh chóng chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội khoảnh khắc nữ ca sĩ người dính đầy máu.

Only Murders in the Building là bộ phim truyền hình do nhà đài Hulu chịu trách nhiệm sản xuất. Selena Gomez và hai diễn viên hài nổi tiếng Steve Martin và Martin Short không chỉ là diễn viên chính mà còn tham gia vào khâu chỉ đạo sản xuất của phim bên cạnh John Hoffman, Dan Fogelman và Jess Rosenthal. Được John Hoffman đồng sáng tạo và viết kịch bản dựa trên ý tưởng của Martin Short, Only Murders in the Building theo chân ba người xa lạ có chung niềm đam mê với những vụ án có thật và bản thân họ đột ngột dính líu vào một vụ giết người.

Người nữ ca sĩ dính đầy máu. ẢNH: GC IMAGES

"Bộ phim thực sự đặc biệt, khiến khán giả cực kỳ xúc động. Bộ phim còn mang hơi thở hiện đại cùng một số thông tin về các vụ án và kẻ sát nhân. Khi chính thức được công chiếu, Only Murders in the Building sẽ gây được tiếng vang lớn", Craig Erwich - người đứng đầu nhà đài Hulu cho biết. Thông qua cuộc phỏng vấn với Deadline, Martin Short chia sẻ: "Tôi tự hào khẳng định rằng bộ phim này là một trong những điểm sáng trong sự nghiệp của tôi". Ngoài ra, phim có sự tham gia của Amy Ryan và Nathan Lane.

Đáng chú ý, Only Murders in the Building là dự án đánh dấu sự quay trở lại của Selena Gomez trên truyền hình kể từ Wizard of the Waverly Place (2007-2012). Ở thời điểm hiện tại, Hulu vẫn chưa công bố ngày phát sóng tập đầu tiên của Only Murders in the Building.

Cô ghi hình phân cảnh cảnh sát bắt nghi phạm giết người ở một tòa chung cư. ẢNH: TWITTER