Selena Gomez cân nhắc nghỉ hát vì không được đánh giá cao

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Vogue hôm 9.3, Selena Gomez đã trải lòng về quãng thời gian hoạt động trong làng giải trí và tiết lộ rằng bản thân đang cân nhắc việc nghỉ hát. “Thật khó để tiếp tục hoạt động âm nhạc khi mọi người không coi trọng những nỗ lực của bạn. Đã có những khoảnh khắc tôi nghĩ về ý nghĩa của công việc này và lý do tôi vẫn tiếp tục gắn bó với nó bấy lâu nay. Tôi cảm thấy Lose You to Love Me là bài hát hay nhất mà mình từng phát hành nhưng đối với một số người, nó vẫn chưa đủ”, ngôi sao 28 tuổi bộc bạch với ấn phẩm danh tiếng.