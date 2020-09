Hé lộ tin nhắn Selena Gomez gửi riêng cho 'ông trùm Facebook'

Theo People hôm 19.9, nữ ca sĩ Selena Gomez mới đây đã gửi một tin nhắn trực tiếp đến CEO Facebook Mark Zuckerberg cùng bà Sheryl Sandberg - COO của công ty. Trong đó, cựu ngôi sao Disney mong hai nhà lãnh đạo của nền tảng mạng xã hội này sẽ vào cuộc để xây dựng một cộng đồng người dùng Facebook văn minh, cùng chia sẻ những thông tin đúng đắn, hữu ích. “Đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Chúng ta đang gặp một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Facebook và Instagram (nền tảng mạng xã hội do Facbook sở hữu - PV) đang bị nhiều cá nhân sử dụng nhằm mục đích lan truyền thông điệp thù hận, những thông tin sai lệch, sự phân biệt chủng tộc, niềm tin mù quáng. Tôi mong hai người chung tay ngăn chặn vấn đề này”, chủ nhân hit Come & get it nêu ý kiến.