Cặp đôi Jack - Thiên An bất ngờ đứng đầu lượt tìm kiếm trên Google

Dựa trên số liệu của Google, có thể thấy các từ khóa như Trịnh Trần Phương Tuấn (tên thật của Jack), Thiên An, J97, Thiên An Jack Facebook… được tìm kiếm với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng vào top trending của Google chỉ trong vài giờ đồng hồ. Thậm chí, trên biểu đồ còn cho thấy tốc độ tìm kiếm cái tên Thiên An tăng theo hướng thẳng đứng.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, anh được mọi người chú ý với bản hit Hồng nhan, ra mắt vào tháng 2.2019. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và vào top thịnh hành của YouTube. Trước đó, giọng ca quê Bến Tre từng hoạt động trong một nhóm nhạc underground. Sau thành công của Hồng nhan, nam ca sĩ có màn bắt tay với K-ICM trong loạt ca khúc như Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi… Cuối năm 2019, Jack vướng ồn ào mâu thuẫn với phía K-ICM. Thời điểm này, anh gần như lui về “ở ẩn" để tránh xa những thị phi. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với những sản phẩm solo như Hoa hải đường, Đom đóm, Là một thằng con trai , LAYLALAY... Nhờ những hoạt động nổi bật mà nam ca sĩ nhận được nhiều giải thưởng danh giá tại MTV EMA 2020, Zing Music Awards, Mai Vàng…

Trong khi đó, Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998. Người đẹp nổi lên như một hiện tượng khi đảm nhận vai nữ chính trong loạt MV Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc của bộ đôi Jack và K-ICM. Bên cạnh đó, Thiên An còn vướng phải không ít lùm xùm tình cảm, nổi bật nhất trong số đó là tin đồn tình cảm với Jack. Cuối năm 2019, khi mâu thuẫn giữa Jack và K-ICM nổ ra, trước nhiều tin đồn, Thiên An đã khóa trang cá nhân và khá im ắng trong nghệ thuật . Khi tìm kiếm thông tin về Thiên An, hầu hết kết quả liên quan đều từ việc cô tham gia các sản phẩm của bộ đôi Sóng gió.