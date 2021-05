Cát Tường buồn bã khi cô gái từ chối hẹn hò, nghẹn ngào nói lý do

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 286 lên sóng với sự tham gia của Trương Văn Minh (31 tuổi - Quảng Trị) đang làm kỹ thuật điện tại Đồng Nai và Hoàng Thị Thảo (30 tuổi - Lâm Đồng), là nhân viên văn phòng và huấn luyện viên yoga tại TP.HCM.

Chia sẻ về bản thân, đàng gái cho biết mình là người tự lập, có chính kiến riêng, biết nấu ăn và chăm sóc mọi người. Còn về điểm yếu, Hoàng Thị Thảo thành thật rằng mình hơi nhút nhát, tính cách hướng nội. Trong khi đó, Văn Minh biết nấu ăn, làm việc nhà. Anh có điểm yếu là ít nói và nói nhỏ. Đây cũng là điều khiến Cát Tường khó chịu: "Biết đó là điểm yếu thì mình phải cố gắng và khắc phục. Nói gì rù rì như đang trộm trâu vậy, nói lớn lên đi. Tui không nghe được cái gì, bực thiệt bực luôn. Sao thanh niên mà cứ rí rí trong họng vậy trời".

Vì sự nhút nhát của mình, Văn Minh đã bỏ lỡ mối duyên tại chương trình Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về tình trường, Văn Minh cho biết mình trải qua mối tình cách đây khoảng 6 năm, kéo dài được vài tháng. Nói về lý do chia tay, anh tâm sự vì cả hai không hợp nhau. "Trong khi em trầm tính thì bạn gái lại nóng tính quá, đôi bên không tìm được tiếng nói chung nên chia tay. Em cũng mất một khoảng thời gian dài để quên đi mối tình đó. Từ đó đến nay em cũng không muốn quen thêm ai nữa. Còn bây giờ do ba mẹ cũng hối lấy vợ nên em đến tham gia chương trình", anh nói. Về phía Hoàng Thị Thảo, cô chia sẻ mình chưa từng có mối tình chính thức nào. "Hồi học đại học em cũng có thích, nhưng bạn ấy chỉ quan tâm em hơn những bạn khác thôi. Sau đó bạn ấy đi du học nên không còn liên lạc nữa. Còn lúc đi làm thì chỉ thích vậy thôi chứ em cũng không quen", cô cho hay. Hoàng Thị Thảo khiến Cát Tường trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối Ảnh: Chụp màn hình

Hoàng Thị Thảo thừa nhận mình có chút khó tính và đặt ra tiêu chuẩn là người phải trưởng thành, sạch sẽ, tươm tất, gọn gàng, có chính kiến riêng, là người tử tế và có chí tiến thủ trong công việc cũng như cuộc sống. Về ngoại hình, cô thích người cao trên 1,65m, phải thích thể thao. Còn Văn Minh không yêu cầu về ngoại hình, miễn cả hai hợp nhau là được.

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, cả hai khách mời được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Qua ấn tượng đầu tiên, Văn Minh dành lời khen cho bạn gái bởi ngoại hình xinh xắn, dịu dàng. Trong cuộc trò chuyện, cặp đôi chia sẻ với nhau về tính cách, công việc và cuộc sống. Nói về quan điểm trong tình yêu, Văn Minh cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau là được, không cần phải cầu kỳ. Về phía Hoàng Thị Thảo, cô đồng ý với chia sẻ này và nói thêm: "Nếu có điều gì không hài lòng về đối phương thì có thể thẳng thắn với nhau. Mọi mâu thuẫn mà có trao đổi thì đều xử lý được".

Ở vai trò bà mối, Cát Tường nhắn nhủ: "Đàn ông thì nên chủ động một chút, ít nói cũng được nhưng phải hành động nha. Cơ bản thì nhìn tương đồng, quan trọng là cả hai phải mở lòng hơn một chút. Chứ ai cũng ít nói thì sao hiểu nhau được".

Hoàng Thị Thảo từ chối bạn trai vì muốn tìm người hài hước và mạnh mẽ hơn Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, chỉ có Văn Minh bấm nút hẹn hò, còn Hoàng Thị Thảo đã từ chối trong sự tiếc nuối của cả trường quay. Ánh mắt hụt hẫng thể hiện rõ trên khuôn mặt của chàng trai khiến Cát Tường phải vỗ vai an ủi. Khi được hỏi về lý do từ chối, cô gái rơm rớm nước mắt chia sẻ: "Em thấy anh rất tốt, em hi vọng anh sẽ tìm được người bạn gái tốt với anh. Cảm nhận của em thì mình chưa phù hợp. Tại vì bản chất của em đã là người nội tâm rồi, em cần một người hài hước, có thể ở bên cạnh đồng hành với em. Nên là em rất tiếc".

Cát Tường buồn bã khi không thể hoàn thành vai trò của mình, nhưng cô cũng dành sự cảm thông cho phía đàng gái. Nữ MC cho rằng Văn Minh cần phải mạnh mẽ và quyết liệt hơn, phải thay đổi và cởi mở hơn để tìm hạnh phúc cho mình.