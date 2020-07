Cát Tường động viên hai chàng trai LGBT 'come out' với gia đình trên sóng truyền hình

Cả hai chàng trai trong chương trình đều chia sẻ mình chưa come out (công khai giới tính thật) với gia đình nhưng bạn bè, người quen đều đã biết. Phương Tấn tâm sự, có lẽ mẹ mình biết chuyện nhưng phía gia đình nội, đặc biệt là ba mình rất ghét về LGBT. Anh nói: "Có những cái mình muốn nói với gia đình nhưng lại không nói được. Ba em mỗi khi xem ti vi mà gặp những chương trình nói về LGBT, lúc nào ba cũng hằn học, kỳ thị. Có lẽ sau chương trình này em sẽ tìm cách để nói với gia đình. Em có đồng minh là người dì, dì hiểu giới tính thứ ba". MC Cát Tường cũng khuyên chàng trai này nên chọn thời điểm thích hợp và nói chuyện trước, đừng để gia đình bị sốc.

Nói về chuyện tình cảm, Phương Tấn từng trải qua 5 mối tình. Cuộc tình gần đây nhất chia tay cách đây 2 năm. Trong khi đó, Lê Tuyền từng trải qua 2 mối tình và cũng đã chia tay cách đây 2 năm. Nghe đến đây, MC Cát Tường chia sẻ cô cảm thấy màn mai mối của hai khách mời có rất nhiều điểm trùng khớp, cô hi vọng cả hai sẽ tìm được sự đồng cảm và đến với nhau.

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi trao gửi cho nhau những món quà đã chuẩn bị từ trước để dành tặng cho đối phương. Điều bất ngờ là cả Phương Tấn và Lê Tuyền đều tặng cho nhau 2 cuốn sách khiến Cát Tường bất ngờ. "Ủa sao ngộ vậy, hai đứa này biết nhau trước ở ngoài rồi mới đăng ký tham gia chương trình hay sao vậy. Sao làm gì bữa này trùng hợp dữ vậy, bên nào cũng tặng sách mà cũng tặng 2 cuốn sách luôn. Trời đất ơi!", nữ MC hài hước.

Tiếp đó, MC rời đi để nhường không gian cho cặp đôi thoải mái trò chuyện. Phương Tấn muốn biết cách đối phương giải quyết tình huống nếu gặp sự phản đối của gia đình. Anh tiết lộ thêm vì gia đình mình rất "dữ" và khó. Lê Tuyền thẳng thắn, nếu quen nhau và xác định lâu dài thì phải nói chuyện với gia đình. "Em nghĩ gia đình sẽ chấp nhận vào một ngày nào đó thôi. Quan trọng là cách mình thể hiện và cư xử như thế nào để gia đình thấy được", chàng trai 28 tuổi chia sẻ.

Một lần nữa, MC Cát Tường động viên cả hai chàng trai nên come out với gia đình trước. "Không lẽ nào ba mẹ bỏ mình sao. Bởi vì em đã là nhưng vậy rồi, em đâu thể thay đổi được đâu, đâu thể bắt tụi em lấy vợ, sinh con được. Riết rồi cha mẹ cũng phải chấp nhận thôi chứ không lẽ bỏ em. Sau khi ra khỏi chương trình, hai bạn nên bàn với nhau rồi come out luôn đi. Mà chị nghĩ nhân sóng truyền hình này, các em cũng nên come out với gia đình luôn đi. Biết đâu gia đình đang coi lúc này sẽ thấy được sự trân trọng của mình dành cho gia đình. Chị muốn cái gì mình cũng chủ động chứ đừng để thiên hạ nói cho nhà mình nghe nó khó chịu lắm, thà là mình nói. Tụi em thấy có đúng không?", cô bày tỏ.