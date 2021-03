Chi Bảo và loạt sao nam nên duyên cùng vợ 'tài sắc vẹn toàn' thế nào?

Mới đây, Chi Bảo công bố đã đăng ký kết hôn với bạn gái kém 16 tuổi Lý Thùy Chang khiến nhiều người bất ngờ. Đây đã lần kết hôn thứ ba của nam diễn viên sau hai lần đổ vỡ và có một con trai riêng. Chi Bảo và người đẹp Lý Thùy Chang công khai hẹn hò hồi cuối năm 2019, sau 8 năm anh ly hôn với người vợ thứ hai. Trước đây, Chi Bảo vốn là người kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về đời sống tình cảm cá nhân. Tuy nhiên từ ngày quen Lý Thùy Chang, cặp đôi rất “chăm” khoe ảnh hạnh phúc bên nhau.

Không những có điều kiện kinh tế tốt, Lý Thùy Chang còn nổi tiếng là người tinh tế và giao thiệp rộng. Vì hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp nên bà xã Chi Bảo quen biết với rất nhiều ngôi sao trong giới showbiz. Cô còn là bạn thân 10 năm của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Nhờ ứng xử khéo léo nên Lý Thùy Chang thậm chí còn có mối quan hệ rất tốt với vợ cũ của Chi Bảo. Lý Thùy Chang tự nhận mình là mẫu phụ nữ cứng rắn, độc lập, đam mê xây dựng sự nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp còn tiết lộ cô đã “ế” tận 5 năm trước khi gặp gỡ và đem lòng yêu nam diễn viên Đồng tiền xương máu. Cặp đôi hẹn hò hơn một năm nhưng thực chất đã có thời gian quen biết và làm bạn tận 10 năm.

Cho đến tận lúc này, người hâm mộ mới có dịp được chiêm ngưỡng nhan sắc khả ái của bà xã Lê Hiếu. Nhiều cư dân mạng còn khen ngợi Thu Trang xinh đẹp không kém gì hoa hậu. Có thể thấy thường ngày, nữ doanh nhân theo đuổi phong cách giản dị, thùy mị. Tuy nhiên trong những dịp đặc biệt, Thu Trang vẫn khiến nhiều chị em phụ nữ phải trầm trồ với gu ăn mặc sang trọng, vóc dáng cân đối đầy quyến rũ. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Thu Trang vô cùng thấu hiểu chồng. Theo lời Lê Hiếu chia sẻ, bà xã anh là người rất tâm lý, không bao giờ than phiền nếu anh nhận show quá nhiều. Hiện tại, cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Ca sĩ Thanh Bùi cũng là một trong những sao nam may mắn nhất showbiz Việt khi nên duyên cùng người vợ vô cùng giỏi giang, xinh đẹp. Cô là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, là ái nữ trong gia tộc họ Trương, một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn và giàu có nhất tại Việt Nam. Tập đoàn của gia đình Trương Huệ Vân sở hữu nhiều bất động sản đình đám tại TP.HCM như tòa nhà Times Square, khu phức hợp An Đông, khách sạn An Đông, Cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence… cùng nhiều cơ sở dịch vụ, nghỉ dưỡng khác.