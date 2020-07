Chị em Kim ‘siêu vòng ba’ hóa thân thành Spice Girls khiến ‘bản gốc’ thích thú

Không chỉ có dân mạng phấn khích với ý tưởng chụp hình của chị em nhà Kim mà các thành viên của Spice Girls cũng bày tỏ sự thích thú khi được 5 mỹ nhân đình đám hóa trang thành. Geri Horner đồng ý rằng phong cách của họ khá giống với nhóm cô và đăng lại ảnh của bà xã Kanye West Victoria Beckham nhanh chóng cho bức ảnh ‘lên sóng’ trang cá nhân và hỏi mỹ nhân “siêu vòng ba” rằng đâu là Posh (biệt danh của Victoria thuở còn hoạt động với Spice Girls). Emma Bunton cũng vui vẻ khi xem bức ảnh của dàn sao nữ Keeping Up with the Kardashians và tò mò từng người đẹp hóa trang thành ai trong nhóm của cô.