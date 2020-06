Chi Pu: 'Không làm gì hổ thẹn với lòng'

"Chi biết rằng những ngày vừa qua, ồn ào ngoài kia đã khiến các bạn hoang mang, lo lắng và buồn nhiều. Chi cảm thấy rất áy náy vì một lần nữa Chi lại để các bạn phải hứng chịu cảm giác này. Chi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình Sunny của Chi. Chắc chắn một điều rằng Chi không làm gì để hổ thẹn với lòng và khiến các bạn thất vọng cả. Một lần nữa xin lỗi gia đình Sunny thật nhiều. Xin lỗi các bạn", Chi Pu viết.

Dòng trạng thái của cô đã nhanh chóng được cư dân mạng chụp lại và lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn Facebook. Trước đó vào ngày 25.6, Quỳnh Anh Shyn cũng đã thẳng thắn cho biết tình cảm của cô và đàn chị đã không còn như xưa khi được một cư dân mạng hỏi: "Em thích chị lắm nên hy vọng thà chuyện chị với Chi Pu là thật chứ nếu chị làm vậy chỉ để tạo scandal thì thất vọng". Hot girl sinh năm 1996 sau đó trả lời: "Không ai đem những chuyện như vậy ra để PR đâu em nhé".

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi Quỳnh Anh Shyn chia sẻ trên chế độ story của Instagram dòng trạng thái: "Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy là người tốt thực sự ngoài đời, chứ không phải chỉ trên mạng xã hội). Câu nói này trùng hợp với một đoạn story y chang trên tài khoản của Gil Lê - tình cũ của Chi Pu khiến cư dân mạng không khỏi đặt ra nghi vấn tình chị em nay đã không còn thân thiết.