Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn thân thiết ra sao trước khi vướng 'nghi án' cạch mặt

Dân mạng vừa "dậy sóng" khi hai hot girl Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu có nhiều việc “bằng mặt nhưng không bằng lòng” trên mạng xã hội . Sự việc gây chú ý khi Quỳnh Anh Shyn chia sẻ trên chế độ story của Instagram dòng trạng thái: "Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy là người tốt thực sự ngoài đời, chứ không phải chỉ trên mạng xã hội).