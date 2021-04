Chồng Việt kiều bất ngờ xuất hiện, hỗ trợ Thanh Thảo chơi gameshow

Tập 17 Cơ hội đổi đời lên sóng ngày 27.3 trên kênh HTV7 có sự tham gia của ca sĩ Thanh Thảo, Hari Won và cựu cầu thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương. Ba khách mời sẽ vượt qua các thử thách của chương trình để giúp đỡ gia đình chị Võ Thị Thường (49 tuổi, Quảng Bình ). Đảm nhận vai trò MC là Đại Nghĩa - Việt Hương.

Thanh Thảo là người thực hiện thử thách đầu tiên. Nhiệm vụ của nữ ca sĩ là phải tìm 2 người dân tại sân khấu, sau đó cùng di chuyển đến chợ Đà Lạt để thực hiện thử thách về ẩm thực. Ngay sau khi thời gian được bấm, vì lo tiền rơi nhanh nên giọng ca Búp bê con trai đã chạy trước, để con gái lại cho chồng trông. Sau khi tìm được đến chợ Đà Lạt, Thanh Thảo phải so tài nấu ăn với 2 người dân vừa tìm được lúc nãy. Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của MC Đại Nghĩa, nữ khách mời đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, mang về gần 12 triệu đồng.

Thanh Thảo thực hiện thử thách nấu ăn với sự giúp sức của Đại Nghĩa Ảnh: BTC

Hari Won nhận thử thách cùng MC Đại Nghĩa đạp vịt vòng quanh hồ Xuân Hương để ghi nhớ 20 địa điểm du lịch tại Đà Lạt được dán rải rác. Bị Việt Hương trêu chọc về “trình độ” tiếng Việt nhưng giọng ca Hương đêm bay xa vẫn thể hiện khả năng ghi nhớ của mình khá tốt. Hoàn thành thử thách, bà xã Trấn Thành đã mang về được hơn 16 triệu đồng. Cô chia sẻ: “Em nghĩ mình xuất sắc lắm rồi, trong thời gian ngắn gọn như vậy mà em phải nhớ 20 địa danh. Đầu em không đủ thông minh để thuộc hết nhưng may là có anh Đại Nghĩa giúp em”. Còn với thử thách liên quan đến bóng đá , cựu đội tuyển bóng đá quốc gia Nguyễn Minh Phương cũng mang về được hơn 18 triệu tiền thưởng.

Hari Won thực hiện thử thách nghi nhớ, mang về hơn 16 triệu đồng cho người nghèo Ảnh: BTC

Nếu như ở thử thách cá nhân, Thanh Thảo đành phải bỏ lại con gái để “chạy cho kịp”, thì ở thử thách đồng đội, chồng đại gia đích thân lấy xe máy đồng hành cùng nữ ca sĩ. Ba khách mời tìm đường đến nhà ga Đà Lạt, sau đó tìm 7/200 miếng gỗ để ráp vào khớp với khung hình cho sẵn. Sau đó, từ 7 miếng gỗ đã tìm được, khách mời phải xếp làm sao giống với 4 tấm hình mà chương trình đưa ra. Vận dụng hết sự nhạy bén của mình, ba khách mời vượt qua thử thách và mang về hơn 24 triệu đồng.

Các khách mời hợp sức vượt qua thử thách xếp các mảnh ghép theo đề bài của ban tổ chức Ảnh: BTC

Khi giao lưu trên sân khấu, Thanh Thảo hài hước “bóc mẽ” đồng đội của mình: “Lúc nãy, anh Phương chọn cô gái đẹp này chở đi trước, ảnh thấy Thảo xấu quá nên chừa lại. May mà có anh đẹp trai chở giùm”. Tuy nhiên, “anh đẹp trai” mà Thanh Thảo nhắc tới chính là ông xã của cô Tom Han. Nữ ca sĩ chia sẻ do sống ở nước ngoài lâu quá nên cô không dám chạy xe máy, may mà có ông xã đứng ra hỗ trợ.

Sau khi hoàn thành tất cả thử thách, lo lắng số tiền mang về không thể giúp chị Thường trả nợ, cựu cầu thủ Minh Phương bối rối: “Chị Thường thiếu nợ 100 triệu, chắc không đủ cho chị trả nợ quá”. Nghe vậy, ca sĩ Thanh Thảo nhanh nhảu “giải quyết”: “Còn thiếu bao nhiêu em kêu anh đẹp trai lúc nãy chở em bù vào”. Nói xong, giọng ca Búp bê con trai gọi ông xã lên sân khấu nhưng do ngại đứng trước đông người nên anh Tom Han không xuất hiện. Kết thúc 4 thử thách, Thanh Thảo, Hari Won và Nguyễn Minh Phương đã mang về tổng cộng hơn 70 triệu đồng cho gia đình chị Thường.