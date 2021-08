‘Cô dâu vàng’ Lee Young Ah tổ chức đám cưới sau một năm sinh con

Hôn lễ của Lee Young Ah diễn ra trễ hơn một năm so với dự kiến của họ. Trước đó, vào cuối tháng 5.2020, sao nữ 8X đã thông báo tin vui đến công chúng, người đẹp kết duyên cùng một người đàn ông ngoài ngành giải trí kém cô ba tuổi. Cặp đôi dự kiến tổ chức hôn lễ từ tháng 3.2020 nhưng phải trì hoãn vì dịch Covid-19 . Tháng 8 năm ngoái, nữ diễn viên sinh con đầu lòng. Trước khi "yên bề gia thất", minh tinh họ Lee từng có thời gian hẹn hò tài tử Kang Eun Tak, bạn diễn trong Love to the end.