Thêm nhiều người nổi tiếng xứ Hàn dương tính Covid-19

Ngoài Leader’s Romance, Kim Yo Han còn tham gia chương trình Let’s Play Soccer Together 2 (hay còn gọi We Kick Together 2) cùng cựu cầu thủ bóng đá Ahn Jung Hwan, cựu vận động viên bơi lội Park Tae Hwan, cựu vận động viên judo Yoon Dong Shik, cựu võ sĩ hỗn hợp Kim Dong Hyun, cựu vận động viên trượt băng tốc độ Mo Tae Bum và cựu vận động viên quần vợt Lee Hyung Taek. Vì trường hợp của Kim Yo Han, toàn bộ dàn sao và thành viên We Kick Together 2 đã đi xét nghiệm. Kết quả, Yoon Dong Shik, Mo Tae Bum, Lee Hyung Taek và Park Tae Hwan đã có kết quả dương tính. Những người nhận giấy báo âm tính cũng tự cách ly, tạm dừng mọi lịch trình.