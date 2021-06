Sao Hàn cơ bắp Ma Dong Seok quay phim ở Việt Nam?

Trên trang cá nhân, Ma Dong Seok chia sẻ những khoảnh khắc khó quên khi đoàn làm phim The Outlaw 2 (tựa Việt: Ngoài vòng pháp luật 2) chính thức đóng máy. Đặc biệt, trong một tấm ảnh, tài tử Train to Busan vui vẻ tạo dáng tại địa điểm có bối cảnh giống như ở Việt Nam. Trên tường còn có những dòng chữ tiếng Việt như “Quy định”, “PCCC” (Phòng cháy chữa cháy)...

Bên cạnh đó, một số nhân vật mặc trang phục giống như công an Việt Nam cũng xuất hiện trong hình ảnh cả đoàn phim và diễn viên ăn mừng. Điều này càng khiến dân mạng Việt Nam tin rằng ê-kíp Hàn Quốc đã sang Việt Nam quay phim. Tuy nhiên, giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, chuyện đoàn phim The Outlaw 2 sang Việt Nam là điều rất khó xảy ra. Vì thế, dân mạng liên tục phỏng đoán phải chăng ê-kíp đã âm thầm đến Việt Nam vào thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát dữ dội, hoặc nhóm làm phim đã dựng cảnh trong phim trường và bố trí giống hệt Việt Nam.

Một số diễn viên mặc trang phục giống công an Việt Nam trên trường quay The Outlaw 2

Đáng chú ý, hồi tháng 3 năm ngoái, phía The Outlaw 2 đã xác nhận đến Việt Nam quay phim. Trang Herald Corp còn tiết lộ một phần ê-kíp đã đến trước để chuẩn bị bối cảnh, máy móc, chỗ ở... Sau đó, các diễn viên cùng những nhân viên còn lại sẽ đến sau và chính thức ghi hình. Đáng tiếc, mọi việc không diễn ra như kế hoạch vì dịch Covid-19 , quá trình quay bị trì hoãn một thời gian dài.

Tờ Sports Donga cho hay The Outlaw 2 đã không thể đến Việt Nam vì SARS-CoV-2 khiến chính phủ Việt Nam hạn chế nhập cảnh. Đến tháng 4.2021, đoàn làm phim đành phải tiếp tục quay với phương án tự tạo bối cảnh Việt Nam bằng cách dựng lên phim trường và dùng CG (kỹ thuật đồ họa trên máy tính) để chỉnh sửa. Đội ngũ sản xuất đã bay đến Việt Nam để chụp phong cảnh địa phương và cắt ghép cùng ứng dụng CG để làm nên một Việt Nam chân thật nhất trên màn ảnh rộng.

Ma Dong Seok (ngoài cùng bên phải) trong The Outlaw 1

The Outlaw 2 là phần tiếp theo của The Outlaw 1, tác phẩm hành động bạo lực từng "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng Hàn Quốc khi ra mắt hồi tháng 10.2017. Lúc bấy giờ, đứa con tinh thần của đạo diễn Kang Yoon Sung đã thu hút được gần 7 triệu khán giả đến rạp. Phần 2 của The Outlaw vẫn chưa có thời gian phát hành cụ thể.