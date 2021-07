Lý do khán giả dần nản lòng với ‘Penthouse: Cuộc sống thượng lưu 3’

Tập 6 Penthouse 3 chiếu tối 9.7 trên đài SBS tiếp tục gây chú ý bởi những câu chuyện mới sau cái chết thảm của Oh Yoon Hee (Eugene). Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) chính thức quay lưng với Shim Su Ryeon ( Lee Ji Ah ) và bộc lộ rõ tham vọng của mình. Sự lật mặt của Cheon Seo Jin và lý do cô hại chết Oh Yoon Hee khiến nhiều khán giả phẫn nộ và thất vọng.