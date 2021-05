Logan Lee xuất hiện trên phim trường ‘Penthouse 3’

Chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa, Penthouse 3 (Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu ) chính thức ra mắt. Trước thềm phim phát sóng, cộng đồng mạng sôi sục với những hình ảnh chụp lén dàn diễn viên phim trên trường quay. Đáng chú ý, khoảnh khắc Park Eun Seok (vai Logan Lee) trên phim trường bỗng được chia sẻ rầm rộ và gây xôn xao. Nguyên nhân là do Logan Lee được cho là đã qua đời trong vụ nổ thảm khốc ở cuối phần 2.

Tuy nhiên, dân mạng tinh ý nhận ra trang phục của nam diễn viên Park Eun Seok trên phim trường giống hệt trong cảnh cuối phần 2. Do đó, nhiều người xem cho rằng có thể Logan Lee chỉ xuất hiện trong hồi ức của các nhân vật khác, hoặc lộ diện theo dạng “hiện hồn” trong phần 3. Vài bình luận khác nghi ngờ đâu là ảnh cũ từ Penthouse 2.

Trước những phỏng đoán từ khán giả, ê-kíp Penthouse vẫn giữ im lặng. Cách đây không lâu, đoàn làm phim Penthouse 3 bất ngờ tung một số cảnh quay hé lộ cuộc sống trong tù của những nhân vật Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon), Lee Kyu Jin (Bong Tae Gyu), Kang Ma Ri (Shin Eun Kyung) và Go Sang Ah (Yoon Joo Hee). Đồng thời, bộ phim cũng công bố tạo hình của 6 nhân vật vị thành niên Yoo Je Ni (Jin Ji Hee), Bae Ro Na, Joo Seok Kyung (Kim Young Dae), Joo Seok Kyung ( Han Ji Hyun ), Ha Eun Byul (Choi Ye Bin), Lee Min Hyuk (Lee Tae Bin) trong phần 3.

Penthouse 3 (Penthouse: Cuộc chiến thượng phần 3) dự kiến sẽ lên sóng từ tối thứ 6, ngày 4.6 tới trên đài SBS. Phim vẫn do Kim Sun Ok viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn 2 phần trước gồm: Lee Ji Ah, Kim So Yeon , Eugene, Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Bong Tae Gyu….