Khán giả ‘đau đầu’ vì cảnh bạo lực, nhân vật chết đi sống lại trong ‘Penthouse 2’

Xuất hiện từ tập 6 Penthouse 2, Na Hye Kyo luôn đem đến sự bí ẩn qua mỗi hành động của mình. Sở hữu ngoại hình giống Shym Su Ryeon, Na Hye Kyo từng nhiều lần bị nhận nhầm thành Shym Su Ryeon nhưng cô luôn phủ nhận. Dù vậy, với hàng loạt dấu hiệu từ hình xăm giả, biểu cảm đến thói quen của Na Hye Kyo ở các tập mới nhất, người xem dần dần đoán được Na Hye Kyo đang do Shym Su Ryeon đóng giả. Được biết, Shym Su Ryeon đã bị sát hại trong tập cuối cùng mùa 1 phim Penthouse

Bên cạnh đó, cảnh bạo lực trong Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 cũng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Riêng phân đoạn Joo Dan Tae (Um Ki Joon) đập chiếc cúp vào đầu Bae Ro Na gây tranh cãi dữ dội vì quá máu me.

Một bộ phận dân mạng yêu cầu đoàn làm phim Penthouse 2 nên ngừng đưa cảnh bạo lực vào phim. Thế nhưng, hầu hết người xem đều cho rằng đây là đòi hỏi không thích hợp. Bởi Penthouse 2 đã được gắn mác 19+ (hạn chế người xem dưới 19 tuổi) hẳn hoi và có lời khuyên, cảnh báo khán giả trong mỗi phần mở đầu tác phẩm.

Ở diễn biến mới nhất Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2, Cheon Seo Jin Kim So Yeon ) chấp nhận kết hôn với Joo Dan Tae dù trong lòng vẫn yêu chồng cũ Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon). Trong khi đó, Ha Yoon Cheol lại vào tù vì là kẻ tình nghi giết chết Bae Ro Na, con gái của Oh Yoon Hee ( Eugene ). Trong trại giam, Ha Yoon Cheol phát điên khi biết được Bae Ro Na chính là con ruột của anh với Oh Yoon Hee. Khán giả đang nóng lòng chờ xem Shym Su Ryeon và Bae Ro Na sẽ có màn tái xuất như thế nào ở những tập sau.