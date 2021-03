'Penthouse 2' gây thất vọng vì kỹ xảo vụng về

Ngày 12.3 tập 7 của Penthouse 2 (tựa Việt: Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu 2) chính thức được lên sóng. Trong tập trước đó, nhân vật Ha Eun Byeol (Choi Ye Bin) thẳng tay đâm và đẩy Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) xuống cầu thang vì ghen tức. Loạt khoảnh khắc máu lạnh của Ha Eun Byeol và hình ảnh Bae Ro Na thân thể thương tích thoi thóp trên mặt đất khiến khán giả rùng mình. Cô nàng nhà giàu điên loạn này còn lôi kéo bố ruột Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) “chơi xỏ” bạn.

Oh Yoon Hee (Eugene) - mẹ của Bae Ro Na gào khóc trong tuyệt vọng khi con gái rơi vào tình trạng nguy kịch, có khả năng sống thực vật suốt đời. Kết cục, một nhân vật giấu mặt ra tay rút ống thở, khiến Bae Ro Na không thể qua khỏi. Ở diễn biến khác, bố mẹ của Ha Eun Byeol là Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) và Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) biết rõ mọi chuyện nên vội vã bảo vệ con gái bằng cách đổ tội cho Seok Kyung (Han Ji Hyun) - con gái chủ tịch Ju Dan Tae. Tuy nhiên, cảnh sát chứng minh Seok Kyung trong sạch.

Sang tập 7, Ha Eun Byeol gần như phát điên vì mặc cảm tội lỗi đã giết Bae Ro Na. Cô thường xuyên thấy linh hồn của người bạn cũ hiện về ám mình. Thế nhưng thay vì đưa con đến cảnh sát thú tội và điều trị bệnh tâm thần ngày càng nặng, bố mẹ Eun Byeol lại giấu nhẹm đi hành vi sai trái của con gái. Bác sĩ Ha Yoon Cheol sau đó quyết định tiêm một loại thuốc cho Eun Byeol để cô dần quên đi ký ức giết người.

Ju Dan Tae hôn Aekyo ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Dù Penthouse 2 được gọi là " bom tấn truyền hình Hàn Quốc " nhưng ê-kíp bộ phim lại khiến khán giả thất vọng vì kỹ xảo hình ảnh nghèo nàn, vụng về. Cụ thể trong phân đoạn Bae Ro Na hiện hồn, bóng ma mặc váy trắng nhem nhuốc máu bị nhận xét là vô cùng "giả trân", chẳng khác gì một hình ảnh được tái tạo từ máy chiếu thông thường. Không những thế, con ma này còn vừa đi vừa hát khiến người xem không khỏi buồn cười. "Tôi không sợ mà trái lại còn thấy khá hài hước", "Có lẽ ê-kíp đã cạn chi phí", "Kỹ thuật CGI ( công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) quá sơ sài", "Không thể chấp nhận được"... là những bình luận của công chúng xứ sở kim chi trên diễn đàn The Qoo.

Ngoài ra rating của tập 7 Penthouse 2 sụt giảm khá nhiều so với tuần trước. Theo Nielsen Korea, tập 7 vừa lên sóng ngày 12.3 ghi nhận tỉ lệ người xem trung bình trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc là 19,4% và 23,5% cho hai phần (so với tập 6 là 22,4% và 26,9%). Đây là lần đầu tiên bộ phim Penthouse 2 có dấu hiệu giảm tỉ suất người xem như vậy. Cũng trong tập 7 danh tính người phụ nữ có ngoại hình giống hệt với Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) được đã tiết lộ là Aekyo - mẹ của hai đứa con sinh đôi mà Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) nuôi dưỡng. Nhân vật này được khán giả hi vọng sẽ là "con cờ" quan trọng giúp Logan Lee (Park Eun Seok) và Oh Yoon Hee (Eugene) chống lại Ju Dan Tae.