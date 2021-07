Showbiz Hàn Quốc nháo nhào vì nhiều nghệ sĩ mắc Covid-19

Tuần trước, Netflix đã phải dừng quay dự án The Bride Of Black vì nữ diễn viên Cha Ji Yeon có kết quả dương tính với Covid-19. Ngoài The Bride Of Black, người đẹp còn đảm nhận vai chính trong hai sân khấu nhạc kịch Red Book và Gwanghwamun Sonata. Thế nên, cả hai show cũng đành phải dời lại vì tình hình sức khỏe của Cha Ji Yeon.