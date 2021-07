BTS gây sốt với thông điệp tích cực trong ca khúc mới ‘Permission To Dance’

Trưa 9.7 (giờ Việt Nam), BTS phát hành ca khúc mới Permission To Dance , nằm trong phiên bản CD Butter. Trong vòng vài giờ sau khi ra mắt, Permission To Dance đã nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến 9 giờ sáng 10.7, bài hát đã giành hạng nhất trên bảng xếp hạng iTunes ở ít nhất 92 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Đức, Nhật Bản, Canada, Ý, Úc…

Ngoài ra, MV Permission to Dance cũng lần lượt cán các mốc lượt xem khủng trong thời gian ngắn ngủi. Cụ thể, video âm nhạc mới nhất của BTS đã tăng vọt lên 10 triệu lượt xem chỉ sau 39 phút và hiện đã vượt qua 70 triệu lượt xem trên YouTube sau 24 tiếng được “thả xích”. Thời gian tới, MV Permission to Dance được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập nên nhiều kỷ lục cho BTS.

MV Permission to Dance truyền tải thông điệp về tương lai tươi sáng sau khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc. Khi đó, con người có thể cởi bỏ lớp khẩu trang, nhảy múa hát ca và kết nối với nhau. ẢNH: FB NV

Permission to Dance được “nhào nặn” từ những nhà sản xuất nhạc nổi tiếng gồm: Ed Sheeran, Steve Mac, Johnny McDaid và Jenna Andrews. Permission to Dance có sự tham gia sáng tác của Ed Sheeran. Đây là ca khúc thứ hai Ed Sheeran viết lời cho BTS. Trước đó, chủ nhân bản hit Shape of you từng chấp bút cho ca khúc Make it right của nhóm, được phát hành trong album Map of the soul: Persona vào năm 2019.

Permission to Dance là một bài hát tươi sáng và bắt tai với phần giai điệu của piano độc đáo. Ca khúc tràn đầy năng lượng cùng lời kêu gọi gửi đến người nghe: “Chúng ta không cần xin phép để được nhảy". Theo cộng đồng mạng phân tích, MV Permission to Dance cũng truyền tải nhiều thông điệp tích cực, như cổ vũ người nghe đừng nên bỏ cuộc trước khó khăn cũng như tạo động lực cho mọi người đánh bại đại dịch Covid -19. Ngoài ra, các tình tiết trong MV cũng ám chỉ đến sự ảnh hưởng to lớn của Covid-19 đến cuộc sống lẫn tâm lý của mọi nhóm tuổi, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên và nạn phân biệt chủng tộc (Stop Asian hate).

Vũ đạo của ca khúc được đánh giá cao ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, vũ đạo dễ thuộc và dễ làm theo của Permission to Dance đang gây sốt mạng xã hội. Nhóm áp dụng ngôn ngữ ký hiệu mang ý nghĩa vui vẻ, nhảy nhót và hòa bình (fun, dance và peace). Không chỉ ca khúc mà MV Permission to Dance được khen ngợi là đã lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ và cư dân mạng trên toàn cầu.