Tranh cãi vụ hit 'Butter' của BTS được phát trong trận chung kết EURO 2020

Hôm 6.7 (giờ địa phương), phía ban tổ chức UEFA EURO 2020 đã công bố bốn ca khúc sẽ được phát tại sân Wembley (Anh) trong trận chung kết EURO diễn ra vào ngày 12.7 tới. Bốn bài hát được “chọn mặt gửi vàng” là Butter ( BTS ), Kill my mind (Louis Tomlinson), Adore you (Harry Style) và Blinding lights (The Weeknd).

Tuy nhiên, thông tin Butter của BTS nằm trong danh sách bốn bài hát được bật tại chung kết EURO 2020 lại nổ ra tranh cãi lớn. Lý do bắt nguồn từ việc phía UEFA EURO 2020 trước đó đã tổ chức bình chọn để tìm ra bài hát duy nhất sẽ được vang lên trong trận thi đấu cuối cùng của mùa Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020. Bốn ứng cử viên lúc bấy giờ là Butter (BTS), Kill My Mind ( Louis Tomlinson ), Bad Guy ( Billie Eilish ) và Yeah ( Usher ).

Butter của BTS sẽ được phát tại chung kết EURO 2020 ẢNH: TWITTER NV, FB NV

Cuộc bỏ phiếu trực tuyến kéo dài từ ngày 2 đến 6.7 trên Twitter chính thức của UEFA EURO 2020, thu hút hơn 4,5 triệu lượt bình chọn. Cuối cùng, Butter của BTS giành chiến thắng áp đảo với khoảng 50% lượt bình chọn. Cộng đồng mạng ngay lập tức nổ ra tranh cãi. Nhiều fan bóng đá bức xúc cho rằng Butter không hề hợp với không khí của EURO. “Tại sao lại là Butter chứ? Ca khúc này chẳng ăn nhập gì với EURO cả?”, một tài khoản bức xúc.

Anti fan cũng tranh thủ tràn vào tài khoản mạng xã hội của BTS để lại hàng loạt bình luận tiêu cực. Những người này không chỉ thể hiện sự phản ứng với tin ca khúc Butter được hát trong trận chung kết EURO, mà còn miệt thị ngoại hình của những chủ nhân hit Idol . Vài dân mạng còn tố fan của BTS đã dùng tài khoản giả để tăng lượt bình chọn cho thần tượng. Trong khi đó, người hâm mộ BTS luôn khẳng định đã bình chọn một cách fair play, mong ban tổ chức UEFA EURO 2020 lên tiếng.

Sản phẩm âm nhạc mới của BTS mang tên Permission to Dance, sẽ chính thức phát hành vào ngày 9.7 tới ẢNH: FB NV

Giữa ồn ào trên, ban tổ chức UEFA EURO 2020 bất ngờ chọn giải pháp là phát luôn bốn ca khúc, trong đó có hai bài hát dẫn đầu bình chọn là Butter (BTS) và Kill My Mind (Louis Tomlinson) cùng hai bài mới Adore you (Harry Style), Blinding lights (The Weeknd). Quyết định này của ban tổ chức lại gây mất lòng fan các nam nghệ sĩ Kpop. Nhiều người hâm mộ phẫn nộ cho rằng cuộc bình chọn vừa qua là vô nghĩa, lợi dụng BTS để gây chú ý. Một số fan còn tố ban tổ chức đối xử không công bằng, “phân biệt chủng tộc”.