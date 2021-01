Nghi vấn ca sĩ Harry Styles hẹn hò với đàn chị hơn 10 tuổi

Theo Page Six, tin đồn Harry Styles hẹn hò Olivia Wilde nổ ra khi loạt ảnh cặp sao nắm tay nhau thân mật trong đám cưới của một người bạn được tổ chức vào cuối tuần qua tại Montecito, California (Mỹ) bị cánh paparazzi chụp lại. Trong đó, nam ca sĩ được tạp chí GQ mệnh danh là biểu tượng phong cách nhất năm 2020 cầm chặt tay ngôi sao Tron: Legacy còn tay kia giữ chắc một chiếc cốc đầy rượu. Một nguồn tin còn cho biết Harry Styles đã giới thiệu Olivia Wilde là bạn gái của anh trước mặt mọi người.

Sau đám cưới, nam ca sĩ đưa bạn gái hơn tuổi về một căn nhà tại Los Angeles. Theo Daily Mail, chủ nhân của bất động sản này chính là James Corden - MC của chương trình nổi tiếng The Late Late Show, đồng thời cũng là bạn thân của giọng ca Golden. Dường như James Corden rất tác thành cho cặp đôi mới của Hollywood. Có thông tin xác nhận rằng Harry Styles nảy sinh tình cảm với Olivia Wilde khi cùng nhau ghi hình bộ phim Don't worry darling mà mỹ nhân 36 tuổi làm đạo diễn. Cho đến nay, cặp sao chỉ hẹn hò với nhau được vài tuần và nam ca sĩ không hề quan tâm đến khoảng cách tuổi tác.

Cặp sao nắm chặt tay nhau mặc ống kính của paparazzi ẢNH: BACKGRID

Olivia Wilde sinh năm 1984 tại Mỹ. Cô được người hâm mộ biết đến với nhiều dự án phim ảnh như Tron: Legacy, Rush, The Lazarus Effect... Năm 2019, Olivia Wilde lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn với Booksmart và nhận về "cơn mưa" lời khen của giới phê bình phim. Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục sản xuất bộ phim Don't worry darling với sự tham gia của Harry Styles sau khi Shia LaBeouf bị đuổi vì có thái độ không đúng mực. Olivia Wilde cho biết cô nhắm nam ca sĩ 27 tuổi ngay sau khi xem được màn thể hiện xuất sắc của anh trong phim Dunkirk (2017).

Dù vậy, nữ diễn viên lại thường xuyên đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Năm 19 tuổi, Olivia Wilde lên xe hoa với Hoàng tử Ý Tao Ruspoli nhưng chia tay vào năm 2011 vì không chịu nổi áp lực từ hoàng gia châu Âu. Hai năm sau đó cô kết hôn với nam diễn viên người Mỹ Jason Sudeikis và tiếp tục đường ai nấy đi đầu năm 2020 nhưng không tuyên bố lý do. Cả hai có với nhau hai con là Otis Sudeikis, 6 tuổi và Daisy Sudeikis, 4 tuổi.

Harry Styles cười vui vẻ trong đám cưới của bạn ẢNH: BACKGRID

Harry Style sinh năm 1994, là một thành viên của nhóm nhạc nam đình đám Anh quốc - One Direction. Anh được biết đến rộng rãi nhờ tham gia chương trình X Factor năm 2010 với Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan và Liam Payne. Sau khi One Direction tan rã, đĩa đơn đầu tiên của anh - Sign of the times đã đạt được thành công và Harry Styles dần khẳng định vị trí của mình với tư cách ca sĩ độc lập.